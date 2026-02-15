Παναθηναϊκός: Αποδοκιμασίες μετά την ήττα σοκ από τον Κολοσσό, δείτε βίντεο

Δύο ημέρες μετά την ήττα θρίλερ από τη Φενερμπαχτσέ, ο Παναθηναϊκός έχασε και πάλι στο Telekom Center Athens, ωστόσο η ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου για τη Stoiximan GBL ήταν ένα σοκ για όλο τον πράσινο οργανισμό!Κι οι φίλοι των «πρασίνων» που μέχρι στιγμής ήταν στο πλευρό του Αταμάν και των παικτών, αποδοκίμασαν τους τελευταίους μόλις ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης από τους διαιτητές.Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν έφτασε τις τρεις ήττες φέτος στην Ελλάδα, ενώ ετοιμάζεται για το Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη.