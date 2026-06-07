«Τρόμος, δεν πρόλαβα ούτε παπούτσια να βάλω»: Μαρτυρίες κατοίκων για τους σεισμούς στην Εύβοια
«Τρόμος, δεν πρόλαβα ούτε παπούτσια να βάλω»: Μαρτυρίες κατοίκων για τους σεισμούς στην Εύβοια
Τρεις σεισμικές δονήσεις 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν την Εύβοια την Κυριακή - Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σεισμικές δονήσεις έντασης 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν την Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) οι οποίες έγιναν αισθητές στη Στερεά Ελλάδα και την Αθήνα. Οι σεισμοί είχαν ως αποτέλεσμα σπίτια να υποστούν ζημιές και να σημειωθούν κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή από τις αρχές.
Κάτοικοι της Δαφνούσσας περιέγραψαν τα όσα έζησαν όταν ο «Εγκέλαδος» χτύπησε την περιοχή. Όπως αναφέρουν, φοβήθηκαν πολύ καθώς εκτιμούν ότι εδώ και δεκαετίες δεν έχουν βιώσει τόσο δυνατό σεισμό.
«Εδώ στο σπίτι ήμουν, καθόμουν εδώ στο κουζινάκι να δω τηλεόραση, ειδήσεις. Δεν θυμάμαι ακριβώς, η ώρα ήταν μια πάρα δέκα και την ώρα του σεισμού η μητέρα μου κοιμόταν δίπλα, στο άλλο το δωμάτιο. Προσπαθούσε να σηκωθεί για είναι ηλικιωμένη και την έπιασαν εγώ από τα χέρια και την έβγαλα έξω από το σπίτι. Φοβερός σεισμός, τρόμος, να σείεται, κουνιόταν η γη, τα πάντα. Ευτυχώς που τον έκανε διακεκομμένο και δεν ήταν μονοκόμματο, ήταν σε τρεις δόσεις αν θυμάμαι καλά» λέει ο Κώστας στο Orange Press Agency. Η μητέρα του, όπως αναφέρει, «βγήκα ξυπόλητη έξω, δεν πρόλαβα ούτε παπούτσια να βάλω».
Ο κύριος Τάσος ήταν στο Μαντούδι την ώρα του σεισμού, ενώ η μητέρα του κατοικεί στη Δαφνούσσα. «Ήμουν στο σπίτι και κατάλαβα πως είχε πολύ δυνατό σεισμό, είμαι 65 χρόνων και δεν έχω καταλάβει τέτοιο δυνατό σεισμό. Ανέβηκα επάνω, τα είδατε κι εσείς εδώ τι έγινε. Σε αυτό το σπίτι μεγαλώσαμε επτά παιδιά. Είναι η μητέρα μου αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενη γιατί το σπίτι το έχει δώσει στα δύο αδέρφια. Έχει ξανακάνει σεισμό, με λίγα λόγια πταίσματα είχαν δώσει, δεν έφταναν ούτε για τις μπογιές για το σπίτι αυτό. Είχε ξαναπάθει ζημιά και αυτή τη στιγμή έπεσαν οι τοίχοι όλοι, όπως είδατε κι εσείς. Πιο πολύ θέλουμε να φτιάξουμε το σπίτι για τη μάνα μου, να μη το βλέπει έτσι γιατί είναι μεγάλη γυναίκα» υπογραμμίζει ο κ. Τάσος.
«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Οι κατολισθήσεις είναι σε δρόμους στην περιοχή Πλακιά, Δαφνούσα» είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιάννης Τσαπουρνιώτης. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, Αργύρη Λιάσκο, στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες, με μεγάλες ρωγμές να εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια, ενώ οι ένοικοι πρόλαβαν να τα εγκαταλείψουν εγκαίρως χωρίς να κινδυνεύσουν.
Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς είπε στην ΕΡΤ ότι στις 12:58 «είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός». Μάλιστα όπως πρόσθεσε: «Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ». «Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει», κατέληξε. Ο κ. Γκανάς ζήτησε, επίσης, να ελεγχθούν οι παλαιές κυρίως οικίες στην περιοχή Προκόπι όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των δύο σεισμών.
Βίντεο από μαγαζί στην Εύβοια την ώρα του σεισμού:
Κάτοικοι της Δαφνούσσας περιέγραψαν τα όσα έζησαν όταν ο «Εγκέλαδος» χτύπησε την περιοχή. Όπως αναφέρουν, φοβήθηκαν πολύ καθώς εκτιμούν ότι εδώ και δεκαετίες δεν έχουν βιώσει τόσο δυνατό σεισμό.
«Εδώ στο σπίτι ήμουν, καθόμουν εδώ στο κουζινάκι να δω τηλεόραση, ειδήσεις. Δεν θυμάμαι ακριβώς, η ώρα ήταν μια πάρα δέκα και την ώρα του σεισμού η μητέρα μου κοιμόταν δίπλα, στο άλλο το δωμάτιο. Προσπαθούσε να σηκωθεί για είναι ηλικιωμένη και την έπιασαν εγώ από τα χέρια και την έβγαλα έξω από το σπίτι. Φοβερός σεισμός, τρόμος, να σείεται, κουνιόταν η γη, τα πάντα. Ευτυχώς που τον έκανε διακεκομμένο και δεν ήταν μονοκόμματο, ήταν σε τρεις δόσεις αν θυμάμαι καλά» λέει ο Κώστας στο Orange Press Agency. Η μητέρα του, όπως αναφέρει, «βγήκα ξυπόλητη έξω, δεν πρόλαβα ούτε παπούτσια να βάλω».
Ο κύριος Τάσος ήταν στο Μαντούδι την ώρα του σεισμού, ενώ η μητέρα του κατοικεί στη Δαφνούσσα. «Ήμουν στο σπίτι και κατάλαβα πως είχε πολύ δυνατό σεισμό, είμαι 65 χρόνων και δεν έχω καταλάβει τέτοιο δυνατό σεισμό. Ανέβηκα επάνω, τα είδατε κι εσείς εδώ τι έγινε. Σε αυτό το σπίτι μεγαλώσαμε επτά παιδιά. Είναι η μητέρα μου αυτή τη στιγμή φιλοξενούμενη γιατί το σπίτι το έχει δώσει στα δύο αδέρφια. Έχει ξανακάνει σεισμό, με λίγα λόγια πταίσματα είχαν δώσει, δεν έφταναν ούτε για τις μπογιές για το σπίτι αυτό. Είχε ξαναπάθει ζημιά και αυτή τη στιγμή έπεσαν οι τοίχοι όλοι, όπως είδατε κι εσείς. Πιο πολύ θέλουμε να φτιάξουμε το σπίτι για τη μάνα μου, να μη το βλέπει έτσι γιατί είναι μεγάλη γυναίκα» υπογραμμίζει ο κ. Τάσος.
«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Οι κατολισθήσεις είναι σε δρόμους στην περιοχή Πλακιά, Δαφνούσα» είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιάννης Τσαπουρνιώτης. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Μαντουδίου, Αργύρη Λιάσκο, στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες, με μεγάλες ρωγμές να εμφανίζονται σε ορισμένα σπίτια, ενώ οι ένοικοι πρόλαβαν να τα εγκαταλείψουν εγκαίρως χωρίς να κινδυνεύσουν.
Ζημιές και κατολισθήσεις στην Εύβοια
Ο σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς είπε στην ΕΡΤ ότι στις 12:58 «είχαμε ασθενή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ. Είναι ασθενής η δόνηση. Μετά από 4 λεπτά ήταν στα όρια της ισχυρής για 5,2 Ρίχτερ. Ο χώρος έχει δώσει τέτοιους σεισμούς. Βρίσκεται πίσω από το όρος Κονδύλι, είναι ρήγμα που ξέρουμε και δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι ο κύριος σεισμός». Μάλιστα όπως πρόσθεσε: «Στην περιοχή δεν έχει γίνει μεγάλος σεισμός πάνω από 6 Ρίχτερ, δίνει 5-5,5 Ρίχτερ». «Δεν υπήρχε κάποια σεισμική ακολουθία να μας προειδοποιήσει», κατέληξε. Ο κ. Γκανάς ζήτησε, επίσης, να ελεγχθούν οι παλαιές κυρίως οικίες στην περιοχή Προκόπι όπου εντοπίζεται το επίκεντρο των δύο σεισμών.
Βίντεο από μαγαζί στην Εύβοια την ώρα του σεισμού:
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας είπε στο ΟΡΕΝ: «Έχουμε από τις 12:58 την έναρξη μιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Προκοπίου, της Εύβοιας, είναι μια περιοχή που έχει υψηλή σεισμικότητα καθώς στο παρελθόν είχαμε ανάλογες δονήσεις. Το ιδιαίτερο είναι ότι είχαμε δύο μεγάλες και μετά αρκετές μικρότερες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, την Καρδίτσα και αλλού. Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, πτώσεις αντικειμένων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι κάτοικοί να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά ή έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα να ανησυχούμε ότι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο».
Στην Εύβοια βρίσκεται ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Στην Εύβοια βρίσκεται ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
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