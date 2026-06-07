«Τρόμος, δεν πρόλαβα ούτε παπούτσια να βάλω»: Μαρτυρίες κατοίκων για τους σεισμούς στην Εύβοια

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ,είπε στο ΟΡΕΝ: «Έχουμε από τις 12:58 την έναρξη μιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή του Προκοπίου, της Εύβοιας, είναι μια περιοχή που έχει υψηλή σεισμικότητα καθώς στο παρελθόν είχαμε ανάλογες δονήσεις. Το ιδιαίτερο είναι ότι είχαμε δύο μεγάλες και μετά αρκετές μικρότερες. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, την Καρδίτσα και αλλού. Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Όταν έχουμε στην περιοχή σεισμική δραστηριότητα είμαστε περίπου εκεί, δεν πάμε σε μεγάλους σεισμούς. Έχουμε μικρές ζημιές στην Εύβοια, πτώσεις αντικειμένων. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι κάτοικοί να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά ή έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα να ανησυχούμε ότι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο».Στην Εύβοια βρίσκεται ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.