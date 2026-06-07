Δήμος Αναστασιάδης: Στην αρχή δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδιά, πίστευα ότι θα είμαι πάντα μόνος μου
Δήμος Αναστασιάδης: Στην αρχή δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδιά, πίστευα ότι θα είμαι πάντα μόνος μου
Όταν ήρθαν τα παιδιά ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη, τόνισε ο τραγουδιστής
Καθόλου δεν ήθελε στην αρχή να κάνει παιδιά ο Δήμος Αναστασιάδης, ο οποίος πίστευε ότι θα είναι πάντα μόνος του, όμως όπως δήλωσε, το γεγονός ότι έγινε πατέρας ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να του συμβεί.
Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» το Σάββατο 6 Ιουνίου αναφέρθηκε στην οικογένειά που έχει δημιουργήσει με τη Τζένη Θεωνά, επισημαίνοντας πως άλλαξαν πολύ οι ισορροπίες με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, ωστόσο ο έρωτας παραμένει ανάμεσά τους.
Ο Δήμος Αναστασιάδης είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι αφήνομαι εντελώς σε αυτό που ονομάζεται έρωτας. Πέφτω με τα μούτρα. Θεωρώ πως ο έρωτας είναι απαραίτητο συστατικό για να υπάρξει σε μια σχέση» και πρόσθεσε για τις αλλαγές στη σχέση του με την ηθοποιό: «Όλα αλλάζουν με ένα δεύτερο παιδί. Έρχονται τα πάνω κάτω. Νομίζω πως, ενώ νιώθεις ότι έρχονται τα πάνω κάτω με ένα παιδί, με τα δύο παιδιά παρα-έρχονται... Έρχονται και τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω, αλλά θεωρώ πως είναι χρέος των ανθρώπων που είναι μαζί να προστατεύσουν, κυρίως, τον έρωτα τους».
Για τους δύο γιους που έχουν αποκτήσει μαζί, δήλωσε πως έχουν ολοκληρώσει τη ζωή του: «Η ζωή μας είναι πολύ όμορφη. Είναι δηλαδή γεμάτη. Είμαι από αυτούς βοηθάω και δεν νιώθω ότι βοηθάω, με την έννοια του "κάτσε να βοηθήσω λίγο τη γυναίκα μου". Είναι μια διαδικασία η οποία μου αρέσει, ενώ στην αρχή δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδιά. Πίστευα ότι θα είμαι πάντα μόνος μου σ’ αυτή τη ζωή. Όταν ήρθαν τα παιδιά ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη», σημείωσε και αποκάλυψε πως το όνομα που θα δώσουν στο δεύτερο παιδί τους είναι Απόλλωνας.
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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε για τη δυσλεξία και τον τρόπο που επηρεάζει την καθημερινότητά του: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάτι και όλοι κάτι αντιμετωπίζουμε. Όσο λιγότερη σημασία του δίνουμε, τόσο λιγότερο μας επηρεάζει. Έχω μία δυσλεξία, αυτή τη διάσπαση προσοχής που πολλές φορές αφαιρούμαι, δεν με βοηθά η μνήμη μου να θυμηθώ πράγματα, αλλά έχω εστιάσει στα θετικά που έχω», είπε.
Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live» το Σάββατο 6 Ιουνίου αναφέρθηκε στην οικογένειά που έχει δημιουργήσει με τη Τζένη Θεωνά, επισημαίνοντας πως άλλαξαν πολύ οι ισορροπίες με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού, ωστόσο ο έρωτας παραμένει ανάμεσά τους.
Ο Δήμος Αναστασιάδης είπε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι αφήνομαι εντελώς σε αυτό που ονομάζεται έρωτας. Πέφτω με τα μούτρα. Θεωρώ πως ο έρωτας είναι απαραίτητο συστατικό για να υπάρξει σε μια σχέση» και πρόσθεσε για τις αλλαγές στη σχέση του με την ηθοποιό: «Όλα αλλάζουν με ένα δεύτερο παιδί. Έρχονται τα πάνω κάτω. Νομίζω πως, ενώ νιώθεις ότι έρχονται τα πάνω κάτω με ένα παιδί, με τα δύο παιδιά παρα-έρχονται... Έρχονται και τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω, αλλά θεωρώ πως είναι χρέος των ανθρώπων που είναι μαζί να προστατεύσουν, κυρίως, τον έρωτα τους».
Για τους δύο γιους που έχουν αποκτήσει μαζί, δήλωσε πως έχουν ολοκληρώσει τη ζωή του: «Η ζωή μας είναι πολύ όμορφη. Είναι δηλαδή γεμάτη. Είμαι από αυτούς βοηθάω και δεν νιώθω ότι βοηθάω, με την έννοια του "κάτσε να βοηθήσω λίγο τη γυναίκα μου". Είναι μια διαδικασία η οποία μου αρέσει, ενώ στην αρχή δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδιά. Πίστευα ότι θα είμαι πάντα μόνος μου σ’ αυτή τη ζωή. Όταν ήρθαν τα παιδιά ήταν ό,τι καλύτερο μου συνέβη», σημείωσε και αποκάλυψε πως το όνομα που θα δώσουν στο δεύτερο παιδί τους είναι Απόλλωνας.
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Δήμος Αναστασιάδης μίλησε για τη δυσλεξία και τον τρόπο που επηρεάζει την καθημερινότητά του: «Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάτι και όλοι κάτι αντιμετωπίζουμε. Όσο λιγότερη σημασία του δίνουμε, τόσο λιγότερο μας επηρεάζει. Έχω μία δυσλεξία, αυτή τη διάσπαση προσοχής που πολλές φορές αφαιρούμαι, δεν με βοηθά η μνήμη μου να θυμηθώ πράγματα, αλλά έχω εστιάσει στα θετικά που έχω», είπε.
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