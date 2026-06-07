Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Τροχαίο στην Εύβοια, αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια και παραλίγο να πέσει στη θάλασσα
Τροχαίο στην Εύβοια, αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια και παραλίγο να πέσει στη θάλασσα
Η οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) στη Νέα Λάμψακο της Εύβοιας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, από τη σύγκρουση το ένα αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια και παραλίγο να πέσει στη θάλασσα. Η οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, από τη σύγκρουση το ένα αυτοκίνητο κατέληξε στα βράχια και παραλίγο να πέσει στη θάλασσα. Η οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε.
Η Τροχαία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
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