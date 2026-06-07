Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Το ιστορικό βίντεο από τον αγώνα του Τζόρνταν στα Πατήσια: Η τάπα από τον Φιλίππου και το κάρφωμα στον αιφνιδιασμό
Το ιστορικό βίντεο από τον αγώνα του Τζόρνταν στα Πατήσια: Η τάπα από τον Φιλίππου και το κάρφωμα στον αιφνιδιασμό
Πριν από 43 χρόνια ο θρυλικός και για πολλούς ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών και η ομάδα του North Carolina βρέθηκαν στο κλειστό του Σπόρτιγκ στα Πατήσια για έναν αγώνα με την Εθνική Ελλάδος - Βίντεο από το αρχείο του Νίκου Γκάλη
Πριν από 43 χρόνια ο θρυλικός και για πολλούς ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, Μάικλ Τζόρνταν, και η μπασκετική ομάδα κολεγίου North Carolina βρέθηκαν στο κλειστό γήπεδο του Σπόρτιγκ στα Πατήσια για έναν αγώνα με την Εθνική Ελλάδος.
Ο αξέχαστος για πολλούς αγώνας στις 21 Οκτωβρίου του 1983 έληξε με σκορ 79-71 και νικητή το αμερικανικό κολλέγιο. Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στον συγκεκριμένο αγώνα ήταν η τάπα του Νίκου Φιλίππου στον Τζόρνταν, ο οποίος στη συνέχεια «απάντησε» με ένα θεαματικό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό.
Τα 2.000 άτομα που βρέθηκαν εκείνη την ημέρα στο κλειστό στα Πατήσια είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον «Θεό του μπάσκετ», που λίγα χρόνια αργότερα έκανε ολόκληρο τον πλανήτη να παραμιλά.
Δείτε την ανάρτηση του Σπόρτιγκ στο Instagram:
«Όταν ο ΜΑΙΚΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ ήρθε στα Πατήσια.
Ήταν 21 Οκτωβρίου του 1983, όταν η Εθνική υποδέχθηκε το Νορθ Καρολάινα στο κλειστό του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ.
43 χρόνια πριν, ο Θεός του Μπάσκετμπολ, ο κατά πολλούς κορυφαίος στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, έφυγε νικητής (79-71) από την Ηλία Ζερβού.
Ο Νίκος Φιλίππου τον είχε φιλοδωρήσει με μια εντυπωσιακή τάπα, αμέσως μετά όμως ο MJ έφυγε στον αιφνιδιασμό και χάρισε ένα εκπληκτικό κάρφωμα στο κοινό που γέμισε το κλειστό.
Πού να 'ξεραν οι 2000 θεατές ποιον παρακολουθούσαν...
Aπό τους θρύλους που πέρασαν από το σπίτι μας, ο Τζόρνταν ήταν ο κορυφαίος όλων.
Η λίστα είναι τεράστια και θα φροντίσουμε να την κρατήσουμε "ζωντανή" στο πέρασμα των χρόνων».
Ο αξέχαστος για πολλούς αγώνας στις 21 Οκτωβρίου του 1983 έληξε με σκορ 79-71 και νικητή το αμερικανικό κολλέγιο. Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στον συγκεκριμένο αγώνα ήταν η τάπα του Νίκου Φιλίππου στον Τζόρνταν, ο οποίος στη συνέχεια «απάντησε» με ένα θεαματικό κάρφωμα στον αιφνιδιασμό.
Τα 2.000 άτομα που βρέθηκαν εκείνη την ημέρα στο κλειστό στα Πατήσια είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον «Θεό του μπάσκετ», που λίγα χρόνια αργότερα έκανε ολόκληρο τον πλανήτη να παραμιλά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε την ανάρτηση του Σπόρτιγκ στο Instagram:
«Όταν ο ΜΑΙΚΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ ήρθε στα Πατήσια.
Ήταν 21 Οκτωβρίου του 1983, όταν η Εθνική υποδέχθηκε το Νορθ Καρολάινα στο κλειστό του ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ.
43 χρόνια πριν, ο Θεός του Μπάσκετμπολ, ο κατά πολλούς κορυφαίος στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού, έφυγε νικητής (79-71) από την Ηλία Ζερβού.
Ο Νίκος Φιλίππου τον είχε φιλοδωρήσει με μια εντυπωσιακή τάπα, αμέσως μετά όμως ο MJ έφυγε στον αιφνιδιασμό και χάρισε ένα εκπληκτικό κάρφωμα στο κοινό που γέμισε το κλειστό.
Πού να 'ξεραν οι 2000 θεατές ποιον παρακολουθούσαν...
Aπό τους θρύλους που πέρασαν από το σπίτι μας, ο Τζόρνταν ήταν ο κορυφαίος όλων.
Η λίστα είναι τεράστια και θα φροντίσουμε να την κρατήσουμε "ζωντανή" στο πέρασμα των χρόνων».
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