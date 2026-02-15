ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό

H πρώτη αντίδραση του Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του ΠΑΟ από τον Κολοσσό: Τι αμαρτίες πληρώνω;
SPORTS
Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Κολοσσός

H πρώτη αντίδραση του Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του ΠΑΟ από τον Κολοσσό: Τι αμαρτίες πληρώνω;

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Κολοσσό στην έδρα του και πλέον μετράει τρεις ήττες στη Basket League

H πρώτη αντίδραση του Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του ΠΑΟ από τον Κολοσσό: Τι αμαρτίες πληρώνω;
74 ΣΧΟΛΙΑ
«Τι αμαρτίες πληρώνω;». Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ. 

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είδε την ομάδα του να γνωρίζει την τρίτη της ήττα στη φετινή Basket League αφού μετά τον Ολυμπιακό είχε χάσει και από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο. 

Ο Παναθηναϊκός μέσα σε τρεις ημέρες έχει δύο ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη και ταξιδεύει για το Ηράκλειο εκεί όπου θα παίξει στο Final-8 του Κυπέλλου με τον τελικό με τον Ολυμπιακό (Σάββατο 21/2) να είναι προ των πυλών. 

Θυμίζουμε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε μιλήσει στους παίκτες πριν από την προπόνηση της επόμενης ημέρας και τους είχε «χτυπήσει» καμπανάκια τα οποία όπως φαίνεται δεν ... άκουσαν. 

Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πλέον το πλεονέκτημα έδρας στη Basket League ενώ στη Euroleague είναι στην 9η θέση με 16 νίκες και 12 ήττες σε 28 παιχνίδια. 




H πρώτη αντίδραση του Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του ΠΑΟ από τον Κολοσσό: Τι αμαρτίες πληρώνω;
74 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης