H πρώτη αντίδραση του Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του ΠΑΟ από τον Κολοσσό: Τι αμαρτίες πληρώνω;
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Κολοσσό στην έδρα του και πλέον μετράει τρεις ήττες στη Basket League
«Τι αμαρτίες πληρώνω;». Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είδε την ομάδα του να γνωρίζει την τρίτη της ήττα στη φετινή Basket League αφού μετά τον Ολυμπιακό είχε χάσει και από τον Άρη στο Αλεξάνδρειο.
Ο Παναθηναϊκός μέσα σε τρεις ημέρες έχει δύο ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη και ταξιδεύει για το Ηράκλειο εκεί όπου θα παίξει στο Final-8 του Κυπέλλου με τον τελικό με τον Ολυμπιακό (Σάββατο 21/2) να είναι προ των πυλών.
Θυμίζουμε μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε μιλήσει στους παίκτες πριν από την προπόνηση της επόμενης ημέρας και τους είχε «χτυπήσει» καμπανάκια τα οποία όπως φαίνεται δεν ... άκουσαν.
Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πλέον το πλεονέκτημα έδρας στη Basket League ενώ στη Euroleague είναι στην 9η θέση με 16 νίκες και 12 ήττες σε 28 παιχνίδια.
