Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
«Συγγνώμη, φτάσαμε»: Το απίθανο πούλμαν της ομάδας του Κουρασάο στην πρώτη της εμφάνιση σε Μουντιάλ θυμίζει... σχολικό χωρίς παράθυρα!
«Συγγνώμη, φτάσαμε»: Το απίθανο πούλμαν της ομάδας του Κουρασάο στην πρώτη της εμφάνιση σε Μουντιάλ θυμίζει... σχολικό χωρίς παράθυρα!
Ετοιμάζονται για την πρώτη τους εμφάνιση σε Μουντιάλ και έκαναν την εμφάνισή τους με ένα πούλμαν που θυμίζει σχολικό λεωφορείο μπλε χρώματος
Η εθνική ομάδα του Κουρασάο ετοιμάζεται για το ιστορικό της ντεμπούτο σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και τα μέλη της είναι στα καλύτερά τους, ειδικά από ψυχολογικής άποψης.
Αρκεί να δει κανείς την εμφάνιση των παικτών του Μπλε Κύματος με ένα παλιάς σχολής πούλμαν που θύμιζε σχολικό λεωφορείο, δίχως παράθυρα και βαμμένο στα χρώματα της χώρας της Καραϊβικής, το οποίο είχε τις λέξεις «συγγνώμη, φτάσαμε» στο μπροστινό μέρος!
Αναμενόμενα, το κλιπ έγινε viral, με τους απανταχού φίλους του ποδοσφαίρου να αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον την ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ και αυτά που θα παρουσιάσει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.
Θυμίζουμε ότι το Κουρασάο θα αγωνιστεί στον όμιλο με αντίπαλο τη Γερμανία, το Εκουαδόρ και την Ακτή Ελεφαντοστού, σε Χιούστον, Κάνσας και Φιλαδέλφεια.
Αρκεί να δει κανείς την εμφάνιση των παικτών του Μπλε Κύματος με ένα παλιάς σχολής πούλμαν που θύμιζε σχολικό λεωφορείο, δίχως παράθυρα και βαμμένο στα χρώματα της χώρας της Καραϊβικής, το οποίο είχε τις λέξεις «συγγνώμη, φτάσαμε» στο μπροστινό μέρος!
Αναμενόμενα, το κλιπ έγινε viral, με τους απανταχού φίλους του ποδοσφαίρου να αναμένουν με τεράστιο ενδιαφέρον την ομάδα του Ντικ Άντβοκαατ και αυτά που θα παρουσιάσει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.
Θυμίζουμε ότι το Κουρασάο θα αγωνιστεί στον όμιλο με αντίπαλο τη Γερμανία, το Εκουαδόρ και την Ακτή Ελεφαντοστού, σε Χιούστον, Κάνσας και Φιλαδέλφεια.
Curaçao 🇨🇼 national team arrived for the 2026 World Cup in a school bus 🚌 with no windows😂😭…. These guys are creating amazing memories pic.twitter.com/5s6AQbSgL3— NEDU (@Nedu_brazil01) June 7, 2026
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