Τα supercars των Βιλανάκηδων στο μικροσκόπιο των Αρχών: Δείτε βίντεο με την Porsche GT3 RS των 350.000 ευρώ μέσα στον οικισμό της οικογένειας
Τα supercars των Βιλανάκηδων στο μικροσκόπιο των Αρχών: Δείτε βίντεο με την Porsche GT3 RS των 350.000 ευρώ μέσα στον οικισμό της οικογένειας
Ο Μάρκος Βιλανάκης καταγράφεται να οδηγεί το πανάκριβο γερμανικό supercar στη βίλα με το ελικοδρόμιο της Γιάννουλης Λάρισας - Lamborghini Urus, πολυτελή ακίνητα και σχέσεις με πρόσωπα που ερευνώνται από το ελληνικό FBI συνθέτουν το παζλ της υπόθεσης
Η Porsche 911 GT3 RS των 350.000 ευρώ και η μαύρη Lamborghini Urus αξίας περίπου 300.000 ευρώ αποτελούν τα δύο πιο εντυπωσιακά κομμάτια της συλλογής πολυτελών αυτοκινήτων που εμφανίζεται σε βίντεο και φωτογραφίες, τις οποίες έχουν συγκεντρώσει οι αναλυτές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας για τους Βιλανάκηδες.
Ανάμεσα στο υλικό που εξετάζεται ξεχωρίζει ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο Μάρκος Βιλανάκης, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί με εισαγγελική διάταξη, να οδηγεί μια Porsche 911 GT3 RS μέσα στον περιφραγμένο οικισμό των πολυτελών κατοικιών της οικογένειας στη Γιάννουλη Λάρισας. Πρόκειται για τον ίδιο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα η μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, με κλιμάκια της ΔΑΟΕ να πραγματοποιούν έρευνες στις βίλες που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.
Το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρείται ένα από τα κορυφαία αυτοκίνητα που έχει κατασκευάσει η Porsche. Διαθέτει ατμοσφαιρικό κινητήρα 4.000 κυβικών εκατοστών με απόδοση 525 ίππων, επιταχύνει από στάση στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε περίπου 3,2 δευτερόλεπτα και αναπτύσσει τελική ταχύτητα που προσεγγίζει τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Ανάλογα με τον εξοπλισμό της, η αξία της μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις 350.000 ευρώ.
Στη συλλογή που αποτυπώνεται στα κοινωνικά δίκτυα περιλαμβάνεται και μία Lamborghini Urus, το πολυτελές SUV της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με αξία που προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ. Οι αναρτήσεις με τα δύο οχήματα συνοδεύονται συχνά από εικόνες των πολυτελών κατοικιών στη Γιάννουλη, δημιουργώντας μια εικόνα χλιδής που σήμερα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών.
Για τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, τα συγκεκριμένα βίντεο και οι φωτογραφίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς φέρονται να αποτυπώνουν έναν τρόπο ζωής που δεν συμβαδίζει με τα οικονομικά στοιχεία που εξετάζονται. Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, πρόσωπα που συνδέονται με την οικογένεια εμφανίζονταν σε δημόσια έγγραφα και δηλώσεις με μηδενικά ή εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να είχαν δηλωθεί ακόμη και ως «σκηνίτες».
Η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φαίνεται πως επιταχύνθηκε μετά από τουλάχιστον 15 νέες καταγγελίες που έφτασαν στις Αρχές το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγελίες αφορούν τόσο υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών όσο και νέους ισχυρισμούς για πρόσωπα που φέρονται να είχαν επαφές ή σχέσεις με μέλη της οικογένειας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένονται και νέες καταθέσεις το επόμενο διάστημα, καθώς η δημοσιοποίηση της υπόθεσης φαίνεται να έχει κινητοποιήσει επιπλέον καταγγέλλοντες.
Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται και δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν στενές σχέσεις με μέλη της οικογένειας. Το πρώτο αφορά αστυνομικό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες διατηρούσε στενή φιλική σχέση με έναν εκ των Βιλανάκηδων. Οι ερευνητές φέρονται να έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφίες και υλικό που τους εμφανίζει μαζί σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ταξίδια, μεταξύ αυτών και στη Μύκονο.
Παράλληλα, εξετάζεται και η σχέση με συγγενικό πρόσωπο υψηλόβαθμου στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι επαφές και οι σχέσεις με μέλη της οικογένειας αξιολογούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οποιαδήποτε επίσημη κατηγορία σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρόλος μίας γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στις καταγγελλόμενες απάτες με χρυσές λίρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κινήσεις και οι επαφές της εξετάζονται εξονυχιστικά από τους αναλυτές της ΔΑΟΕ, καθώς εμφανίζεται σε κομβικά σημεία της υπόθεσης.
Ανάμεσα στο υλικό που εξετάζεται ξεχωρίζει ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο Μάρκος Βιλανάκης, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιοποιηθεί με εισαγγελική διάταξη, να οδηγεί μια Porsche 911 GT3 RS μέσα στον περιφραγμένο οικισμό των πολυτελών κατοικιών της οικογένειας στη Γιάννουλη Λάρισας. Πρόκειται για τον ίδιο χώρο όπου πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα η μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI, με κλιμάκια της ΔΑΟΕ να πραγματοποιούν έρευνες στις βίλες που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.
Το συγκεκριμένο μοντέλο θεωρείται ένα από τα κορυφαία αυτοκίνητα που έχει κατασκευάσει η Porsche. Διαθέτει ατμοσφαιρικό κινητήρα 4.000 κυβικών εκατοστών με απόδοση 525 ίππων, επιταχύνει από στάση στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε περίπου 3,2 δευτερόλεπτα και αναπτύσσει τελική ταχύτητα που προσεγγίζει τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Ανάλογα με τον εξοπλισμό της, η αξία της μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις 350.000 ευρώ.
Στη συλλογή που αποτυπώνεται στα κοινωνικά δίκτυα περιλαμβάνεται και μία Lamborghini Urus, το πολυτελές SUV της ιταλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, με αξία που προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ. Οι αναρτήσεις με τα δύο οχήματα συνοδεύονται συχνά από εικόνες των πολυτελών κατοικιών στη Γιάννουλη, δημιουργώντας μια εικόνα χλιδής που σήμερα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ερευνητών.
Για τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, τα συγκεκριμένα βίντεο και οι φωτογραφίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς φέρονται να αποτυπώνουν έναν τρόπο ζωής που δεν συμβαδίζει με τα οικονομικά στοιχεία που εξετάζονται. Σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, πρόσωπα που συνδέονται με την οικογένεια εμφανίζονταν σε δημόσια έγγραφα και δηλώσεις με μηδενικά ή εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να είχαν δηλωθεί ακόμη και ως «σκηνίτες».
Η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος φαίνεται πως επιταχύνθηκε μετά από τουλάχιστον 15 νέες καταγγελίες που έφτασαν στις Αρχές το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγελίες αφορούν τόσο υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών όσο και νέους ισχυρισμούς για πρόσωπα που φέρονται να είχαν επαφές ή σχέσεις με μέλη της οικογένειας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αναμένονται και νέες καταθέσεις το επόμενο διάστημα, καθώς η δημοσιοποίηση της υπόθεσης φαίνεται να έχει κινητοποιήσει επιπλέον καταγγέλλοντες.
Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται και δύο πρόσωπα που φέρονται να είχαν στενές σχέσεις με μέλη της οικογένειας. Το πρώτο αφορά αστυνομικό, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες διατηρούσε στενή φιλική σχέση με έναν εκ των Βιλανάκηδων. Οι ερευνητές φέρονται να έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφίες και υλικό που τους εμφανίζει μαζί σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ταξίδια, μεταξύ αυτών και στη Μύκονο.
Παράλληλα, εξετάζεται και η σχέση με συγγενικό πρόσωπο υψηλόβαθμου στελέχους της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι επαφές και οι σχέσεις με μέλη της οικογένειας αξιολογούνται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προκύψει οποιαδήποτε επίσημη κατηγορία σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρόλος μίας γυναίκας που φέρεται να εμπλέκεται στις καταγγελλόμενες απάτες με χρυσές λίρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κινήσεις και οι επαφές της εξετάζονται εξονυχιστικά από τους αναλυτές της ΔΑΟΕ, καθώς εμφανίζεται σε κομβικά σημεία της υπόθεσης.
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