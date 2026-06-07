Νίκος Τερζής: Η Βίσση είναι μία, ο Κότσιρας είναι «αδερφός», γουστάρω Οικονομόπουλο, Βέρτη, «έφτιαξα» Ρουβά, Μαζωνάκη, Παπαρίζου
Νίκος Τερζής: Η Βίσση είναι μία, ο Κότσιρας είναι «αδερφός», γουστάρω Οικονομόπουλο, Βέρτη, «έφτιαξα» Ρουβά, Μαζωνάκη, Παπαρίζου
Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μιλά για τους πιο εμπορικούς τραγουδιστές, την Άννα Βίσση, τους καλλιτέχνες που στήριξε από το μηδέν και εξηγεί γιατί δεν συνεργάζεται με ανθρώπους που δεν εκτιμά
Μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε ο Νίκος Τερζής στο Action 24. O γνωστός μουσικοσυνθέτης με σημαντική παρουσία στη δισκογραφία, την τηλεόραση και τη Eurovision μίλησε για Έλληνες τραγουδιστές αποκαλύπτοντας ποιους θεωρεί πιο εμπορικούς, με ποιον δεν θα συνεργαζόταν παρόλο που τον «θεωρεί αδερφό του», αλλά και ποιους «ανέστησε» όταν ήταν στα κάτω τους, Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Άννα Βίσση.
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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε Ρουβά, Μαζωνάκη και Παπαρίζου: «Εγώ δεν πήγα ποτέ με φτασμένους καλλιτέχνες, εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί, δηλαδή ο Σάκης ήτανε μηδέν όταν ασχολήθηκα, ο Μαζωνάκης ήταν μηδέν, η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Πέρα από τη σπουδαία δουλειά που είχα με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση που τους είχα κάνει τραγούδι και είχα αναλάβει και παραγωγή δεν ήθελα φτασμένους, ήθελα να δημιουργώ από το μηδέν. Το έστηνα το πώς θα ειπωθεί για να λειτουργήσει προς τα έξω.
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Ο Νίκος Τερζής αναφέρθηκε στη σχέση ζωής που έχει με τον Γιάννη Κότσιρα αλλά και με τι κριτήριο επιλέγουν ποιοι θα πουν τα τραγούδια τους: «Εγώ με τον Γιάννη Κότσιρα που είμαστε από τον στρατό μαζί, δεν ήρθε να πάρει τη δουλειά μου να κάνει τον στιχουργό, έτυχε ένα πρωί του έπαιξα κάτι, μου είπε “να το δοκιμάσω” του λέω μην δώσεις σημασία στον στίχο, δοκίμασέ το, μου λέει μου αρέσει πάρα πολύ τον Σασμό που είχαμε κάνει τότε, στο καπάκι κάναμε το “Κάθε μέρα” και του λέω τους στίχους μου τους κάνεις όλους εσύ δηλαδή μπήκαμε σε μια διαδικασία. Εγώ λοιπόν με τον Γιάννη που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, ο Γιάννης είναι αδερφός μου ακόμα και τα παιδιά του είναι ο θείος Νίκος, δεν είναι ο Νίκος με τον Γιάννη λοιπόν ότι κάναμε είτε λέγεται Δημήτρης Μπάσης, Σκουλάς, Μελίνα Κανά οι επιλογές μας δεν ήταν απλά τι είναι trendy. Γράφαμε το κομμάτι και μετά λέγαμε ποιος θα το πει, δεν γράφαμε κατά παραγγελία και ήταν πολύ σημαντικό όποιος ήρθε να τραγουδήσει τραγούδι μας έπρεπε να τον γουστάρουμε σαν άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορώ να γράψω ας είναι o top of the top και να ξέρω ότι θα βγάλω εκατομμύρια δεν με ενδιαφέρουν τα εκατομμύρια, δεν κοιμάμαι καλά, δεν λειτουργώ καλά, δεν γουστάρω, δεν μου αρέσει».
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Μια την έχουμε...Για την Άννα Βίσση: «Την εκτιμώ πάρα πολύ, έχουμε δουλέψει μαζί χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που έχει κάνει come back, τον Νίκο επίσης τον αγαπάω πάρα πολύ. Να είναι καλά η γυναίκα κάνει πολύ καλό restart κάνει και ο Νίκος είναι ένας πολύ πανέξυπνος άνθρωπος, τον αγαπώ πολύ έχω επικοινωνήσει μαζί του, είναι περίεργος για άλλους, χαίρομαι πάρα πολύ που έχουν κάνει αυτό το come back πραγματικά το χαίρομαι σαν να είναι δικοί άνθρωποι. Η Άννα είναι μια τραγουδίστρια από τις λίγες που έχουμε στην Ελλάδα. Γουστάρω όταν συμβαίνουν καλά πράγματα στον χώρο που λέγεται ελληνική μουσική. Θα χαρώ όταν κάποιος κάνει κάτι καλό γιατί όλοι μας έχουμε μια καψούρα: τη μουσική. Μια είναι και την αγαπάμε όλοι. Θέλω να κάνω καλό τραγούδι και το άλλο που θέλω να κάνω πάντα είναι το καλό λαϊκό τραγούδι. Στο καλό λαϊκό τραγούδι έχω αγάπη και αδυναμία και στο μέλλον ετοιμάζουμε κάποια πράγματα που γουστάρουμε πάρα πολύ».
Γουστάρω Οικονομόπουλο και ΒέρτηΟι εμπορικοί καλλιτέχνες: «Εγώ γουστάρω Οικονομόπουλο και Βέρτη». Στην ερώτηση αν ερχόταν μια δισκογραφική και του ζητούσε να φτιάξει ένα πολυσυλλεκτικό δίσκο ποιους καλλιτέχνες θα διάλεγε ο ίδιος απαντά: «Ο Γιάννης Κότσιρας, ο Δημήτρης Μπάσης οπωσδήποτε, ο Μπάμπης Στόκας, η Μελίνα Κανά». Για πιο εμπορικούς επανέλαβε την προτίμησή του σε Οικονομόπουλο και Βέρτη τονίζοντας πως δεν θέλει να θίξει κάποιους ανθρώπους και θα προσπαθούσα να αναστήσω τον Γρηγόρη τον Μπιθικώτση, τον Στράτο Διονυσίου, τον Αγγελόπουλο εκεί είναι τα ακούσματά μου αυτά θέλω. Με αυτό θα ήμουν ικανοποιημένος, ολοκληρωμένος».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε Ρουβά, Μαζωνάκη και Παπαρίζου: «Εγώ δεν πήγα ποτέ με φτασμένους καλλιτέχνες, εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί, δηλαδή ο Σάκης ήτανε μηδέν όταν ασχολήθηκα, ο Μαζωνάκης ήταν μηδέν, η Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ μηδέν. Πέρα από τη σπουδαία δουλειά που είχα με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση που τους είχα κάνει τραγούδι και είχα αναλάβει και παραγωγή δεν ήθελα φτασμένους, ήθελα να δημιουργώ από το μηδέν. Το έστηνα το πώς θα ειπωθεί για να λειτουργήσει προς τα έξω.
Ήταν στο μηδέν, μετά έγιναν φτασμένοι
Ο Νίκος Τερζής αναφέρθηκε στη σχέση ζωής που έχει με τον Γιάννη Κότσιρα αλλά και με τι κριτήριο επιλέγουν ποιοι θα πουν τα τραγούδια τους: «Εγώ με τον Γιάννη Κότσιρα που είμαστε από τον στρατό μαζί, δεν ήρθε να πάρει τη δουλειά μου να κάνει τον στιχουργό, έτυχε ένα πρωί του έπαιξα κάτι, μου είπε “να το δοκιμάσω” του λέω μην δώσεις σημασία στον στίχο, δοκίμασέ το, μου λέει μου αρέσει πάρα πολύ τον Σασμό που είχαμε κάνει τότε, στο καπάκι κάναμε το “Κάθε μέρα” και του λέω τους στίχους μου τους κάνεις όλους εσύ δηλαδή μπήκαμε σε μια διαδικασία. Εγώ λοιπόν με τον Γιάννη που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, ο Γιάννης είναι αδερφός μου ακόμα και τα παιδιά του είναι ο θείος Νίκος, δεν είναι ο Νίκος με τον Γιάννη λοιπόν ότι κάναμε είτε λέγεται Δημήτρης Μπάσης, Σκουλάς, Μελίνα Κανά οι επιλογές μας δεν ήταν απλά τι είναι trendy. Γράφαμε το κομμάτι και μετά λέγαμε ποιος θα το πει, δεν γράφαμε κατά παραγγελία και ήταν πολύ σημαντικό όποιος ήρθε να τραγουδήσει τραγούδι μας έπρεπε να τον γουστάρουμε σαν άνθρωπο. Δηλαδή δεν μπορώ να γράψω ας είναι o top of the top και να ξέρω ότι θα βγάλω εκατομμύρια δεν με ενδιαφέρουν τα εκατομμύρια, δεν κοιμάμαι καλά, δεν λειτουργώ καλά, δεν γουστάρω, δεν μου αρέσει».
Τον θεωρώ αδερφό μου
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