Νίκος Τερζής: Η Βίσση είναι μία, ο Κότσιρας είναι «αδερφός», γουστάρω Οικονομόπουλο, Βέρτη, «έφτιαξα» Ρουβά, Μαζωνάκη, Παπαρίζου

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μιλά για τους πιο εμπορικούς τραγουδιστές, την Άννα Βίσση, τους καλλιτέχνες που στήριξε από το μηδέν και εξηγεί γιατί δεν συνεργάζεται με ανθρώπους που δεν εκτιμά