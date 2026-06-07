Επεισοδιακός φορολογικός έλεγχος στην κεντρική λαϊκή αγορά Καλαμάτας: «Δεν έχω ταμειακή, δεν είστε εφορία» φώναζε πωλητής φρούτων
Επεισοδιακός φορολογικός έλεγχος στην κεντρική λαϊκή αγορά Καλαμάτας: «Δεν έχω ταμειακή, δεν είστε εφορία» φώναζε πωλητής φρούτων
Στο κρατητήριο φρουτέμπορος που αρνήθηκε να δείξει τι είσπραξη έκανε - Ελεγκτές και ελεγχόμενος ανταλλάξανε μηνύσεις για φραστική επίθεση και... εσχάτη προδοσία
Ένταση σημειώθηκε στην κεντρική λαϊκή αγορά της Καλαμάτας χθες Σάββατο, όταν τοπικό κλιμάκιο ελεγκτών της τοπικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν φορολογικό έλεγχο σε πάγκο πωλητή, αλλά εκείνος αρνήθηκε να συνεργαστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι ελεγκτές προσέγγισαν τον πάγκο ενός πωλητή φρούτων, του επέδειξαν την εντολή ελέγχου και τις υπηρεσιακές τους ταυτότητες και του ζήτησαν τα στοιχεία που προβλέπονται στο πλαίσιο του ελέγχου, όπως και σε όσους είχαν ήδη ελέγξει πιο πριν.
Ωστόσο, η συνέχεια ήταν επεισοδιακή: ο άντρας αντέδρασε έντονα, βάζοντας τις φωνές και λέγοντας, σύμφωνα με τις περιγραφές από πηγές που ήταν μπροστά στο σκηνικό, «δεν έχω ταμειακή» και «δεν είστε εφορία, είστε εταιρεία», ενώ εξαπέλυσε φραστική επίθεση σε βάρος των ελεγκτών αμφισβητώντας την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, φωνάζοντάς τους –μεταξύ άλλων- πως οι ταυτότητές τους «είναι πλαστές».
Ακολούθησε προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα, όπου ο επικεφαλής των ελεγκτών έδωσε κατάθεση για το περιστατικό, αναφέροντας ότι ο ελεγχόμενος αμφισβήτησε την υπαλληλική τους ιδιότητα και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τον έλεγχο, παρότι -όπως υποστηρίζεται- του είχαν επιδειχθεί τα προβλεπόμενα έγγραφα.
Ο πωλητής κρατήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για φραστική επίθεση και άρνηση ελέγχου, ενώ η υπόθεση πήρε πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι ελεγκτές προσέγγισαν τον πάγκο ενός πωλητή φρούτων, του επέδειξαν την εντολή ελέγχου και τις υπηρεσιακές τους ταυτότητες και του ζήτησαν τα στοιχεία που προβλέπονται στο πλαίσιο του ελέγχου, όπως και σε όσους είχαν ήδη ελέγξει πιο πριν.
Ωστόσο, η συνέχεια ήταν επεισοδιακή: ο άντρας αντέδρασε έντονα, βάζοντας τις φωνές και λέγοντας, σύμφωνα με τις περιγραφές από πηγές που ήταν μπροστά στο σκηνικό, «δεν έχω ταμειακή» και «δεν είστε εφορία, είστε εταιρεία», ενώ εξαπέλυσε φραστική επίθεση σε βάρος των ελεγκτών αμφισβητώντας την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, φωνάζοντάς τους –μεταξύ άλλων- πως οι ταυτότητές τους «είναι πλαστές».
Ο πωλητής θέλει να υποβάλει μήνυση σε βάρος των υπαλλήλων για εσχάτη προδοσίαΗ κατάσταση γρήγορα ξέφυγε και πήρε διαστάσεις, καθώς στο σημείο συγκεντρώθηκε κόσμος παρακολουθώντας τον φρουτέμπορα σε έξαλλη κατάσταση να αρνείται να συμμορφωθεί με τον έλεγχο. Οι ελεγκτές κάλεσαν την αστυνομία αλλά, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στη λαϊκή, ο πωλητής τους δήλωσε ότι θέλει και αυτός να υποβάλει μήνυση σε βάρος των υπαλλήλων, με την κατηγορία της …«εσχάτης προδοσίας».
Ακολούθησε προσαγωγή στο αστυνομικό τμήμα, όπου ο επικεφαλής των ελεγκτών έδωσε κατάθεση για το περιστατικό, αναφέροντας ότι ο ελεγχόμενος αμφισβήτησε την υπαλληλική τους ιδιότητα και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τον έλεγχο, παρότι -όπως υποστηρίζεται- του είχαν επιδειχθεί τα προβλεπόμενα έγγραφα.
Ο πωλητής κρατήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για φραστική επίθεση και άρνηση ελέγχου, ενώ η υπόθεση πήρε πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
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