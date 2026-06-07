Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Μετά τη Γροιλανδία ο Μαυρίκιος: Οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδιο για να αγοράσουν τα νησιά Τσάγκος, σύμφωνα με την Telegraph
Μετά τη Γροιλανδία ο Μαυρίκιος: Οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδιο για να αγοράσουν τα νησιά Τσάγκος, σύμφωνα με την Telegraph
Στόχος τους να παρακάμψουν τη Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρεται στο δημοσίευμα
Ο Λευκός Οίκος εξετάζει ένα σχέδιο για να αγοράσει από τον Μαυρίκιο τα νησιά Τσάγκος, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν την Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Το πρακτορείο Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως το ρεπορτάζ.
Η Βρετανία είχε «παγώσει» τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας για την παραχώρηση της κυριαρχίας των Τσάγκος στον Μαυρίκιο τον Φεβρουάριο, μετά τις πιέσεις που είχε ασκήσει ο Τραμπ που τότε υποστήριζε πως πρόκειται για μια πράξη «μεγάλης ανοησίας». Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μαυρίκιος είναι σύμμαχος της Κίνας και του Ιράν ενώ άξιο αναφοράς είναι πως στο αρχιπέλαγος βρίσκεται η βάση Ντιέγκο Γκαρσία.
Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε τακτικές συζητήσεις με την Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με τη διασφάλιση του μέλλοντος του Ντιέγκο Γκαρσία, όπως δήλωσε στην Telegraph Αμερικανός αξιωματούχος. Αν και η αγορά των νησιών δεν αποτελεί την κύρια λύση για τον Λευκό Οίκο, η ιδέα έχει τεθεί απευθείας στον Σκοτ Μπέσεντ, υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συζητηθεί το τίμημα για τα νησιά Τσάγκος.
Η στρατηγική θέση του Ντιέγκο Γκαρσία τοποθετεί το Ιράν σε απόσταση βολής και επιτρέπει την εκτέλεση αποστολών βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας όλο το 24ωρο, όπως η επίθεση στην Τεχεράνη με τη χρήση των αόρατων βομβαρδιστικών B-2 Spirit. Κατά συνέπεια, υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ φοβούνται ότι η παράδοση του ελέγχου των υδάτων στον Μαυρίκιο, σύμμαχο της Κίνας, θα άνοιγε το δρόμο για κατασκοπεία από τη θάλασσα.
Η Βρετανία είχε αρχικά προγραμματίσει να παραχωρήσει τα νησιά στον Μαυρίκιο και στη συνέχεια να καταβάλει περίπου 46.7 δισ. δολάρια για να ανακτήσει τη μίσθωση της στρατιωτικής βάσης για 99 χρόνια. Για να αναλάβει τον έλεγχο των νησιών, η Ουάσιγκτον θα πρέπει πρώτα να επιτρέψει την υλοποίηση της συμφωνίας του Κιρ Στάρμερ και στη συνέχεια, να διαπραγματευτεί με τον Μαυρίκιο, μόλις μεταβιβαστεί η κυριαρχία.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμορφώσει μια πρόταση για να παρακάμψουν την Βρετανία και να συνάψουν τη δική τους συμφωνία για να πάρουν τον έλεγχο του Ντιέγκο Γκαρσία, αναφέρεται στο δημοσίευμα. Το πρακτορείο Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αμέσως το ρεπορτάζ.
Η Βρετανία είχε «παγώσει» τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας για την παραχώρηση της κυριαρχίας των Τσάγκος στον Μαυρίκιο τον Φεβρουάριο, μετά τις πιέσεις που είχε ασκήσει ο Τραμπ που τότε υποστήριζε πως πρόκειται για μια πράξη «μεγάλης ανοησίας». Σύμφωνα με την Telegraph, ο Μαυρίκιος είναι σύμμαχος της Κίνας και του Ιράν ενώ άξιο αναφοράς είναι πως στο αρχιπέλαγος βρίσκεται η βάση Ντιέγκο Γκαρσία.
Γιατί τα νησιά Τσάγκος;
Ο Λευκός Οίκος βρίσκεται σε τακτικές συζητήσεις με την Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με τη διασφάλιση του μέλλοντος του Ντιέγκο Γκαρσία, όπως δήλωσε στην Telegraph Αμερικανός αξιωματούχος. Αν και η αγορά των νησιών δεν αποτελεί την κύρια λύση για τον Λευκό Οίκο, η ιδέα έχει τεθεί απευθείας στον Σκοτ Μπέσεντ, υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη συζητηθεί το τίμημα για τα νησιά Τσάγκος.
Η στρατηγική θέση του Ντιέγκο Γκαρσία τοποθετεί το Ιράν σε απόσταση βολής και επιτρέπει την εκτέλεση αποστολών βομβαρδιστικών μακράς εμβέλειας όλο το 24ωρο, όπως η επίθεση στην Τεχεράνη με τη χρήση των αόρατων βομβαρδιστικών B-2 Spirit. Κατά συνέπεια, υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ φοβούνται ότι η παράδοση του ελέγχου των υδάτων στον Μαυρίκιο, σύμμαχο της Κίνας, θα άνοιγε το δρόμο για κατασκοπεία από τη θάλασσα.
Το Ντιέγκο Γκαρσία
Η Βρετανία είχε αρχικά προγραμματίσει να παραχωρήσει τα νησιά στον Μαυρίκιο και στη συνέχεια να καταβάλει περίπου 46.7 δισ. δολάρια για να ανακτήσει τη μίσθωση της στρατιωτικής βάσης για 99 χρόνια. Για να αναλάβει τον έλεγχο των νησιών, η Ουάσιγκτον θα πρέπει πρώτα να επιτρέψει την υλοποίηση της συμφωνίας του Κιρ Στάρμερ και στη συνέχεια, να διαπραγματευτεί με τον Μαυρίκιο, μόλις μεταβιβαστεί η κυριαρχία.
Το σχέδιο της Βρετανίας
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