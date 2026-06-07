Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Διάσωση 76 μεταναστών από σκάφος της Frontex νότια της Γαύδου
Διάσωση 76 μεταναστών από σκάφος της Frontex νότια της Γαύδου
Τις δύο λέμβους, στις οποίες επέβαιναν οι μετανάστες εντόπισε ένα πλοίο γερμανικής σημαίας που έπλεε κοντά
Συνολικά 76 μετανάστες, που επέβαιναν σε δύο λέμβους διασώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (7/6) από σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια νοτιοανατολικά της Γαύδου. Τις δύο λέμβους, στις οποίες επέβαιναν οι μετανάστες εντόπισε ένα πλοίο γερμανικής σημαίας που έπλεε κοντά. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης).
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές και στο σημείο έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3-4 μποφόρ.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, όπου αναμένεται να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές και στο σημείο έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3-4 μποφόρ.
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