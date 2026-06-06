Συνελήφθη στην Κρήτη 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς - Σχεδίαζε πιθανώς επίθεση με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο

Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατικής - Φ έρεται να παραδέχθηκε επαφές με σκοπό την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα, για την οποία επιχειρούσε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα υλικά