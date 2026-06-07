Ολυμπιακός: Παρουσία του Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου η προπόνηση εν όψει του Game 3 κόντρα στον Παναθηναϊκό
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Παναγιώτης Αγγελόπουλος Γιώργος Αγγελόπουλος

Ολυμπιακός: Παρουσία του Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου η προπόνηση εν όψει του Game 3 κόντρα στον Παναθηναϊκό

Αντίστροφη αναμέτρη για την τρίτη αναμέτρηση των αιωνίων αντιπάλων

Ολυμπιακός: Παρουσία του Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου η προπόνηση εν όψει του Game 3 κόντρα στον Παναθηναϊκό
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Κάτι περισσότερο από ένα 24ωρο απομένει για το τζάμπολ του Game 3 (21:00) των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1 μετά την ισοφάριση του τριφυλλιού στο δεύτερο παιχνίδι.

Την Κυριακή (07/06) στην προπόνηση των «ερυθρόλευκων» έδωσαν το «παρών» οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ μετά το τέλος της προπόνησης, μίλησαν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

πηγή: gazzetta
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