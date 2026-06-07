Το 2026 μέσω του 32ου Διάπλου, η doValue Greece υποστήριξε τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας της Τήλου και Νισύρου.
Ολυμπιακός: Παρουσία του Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου η προπόνηση εν όψει του Game 3 κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ολυμπιακός: Παρουσία του Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου η προπόνηση εν όψει του Game 3 κόντρα στον Παναθηναϊκό
Αντίστροφη αναμέτρη για την τρίτη αναμέτρηση των αιωνίων αντιπάλων
Κάτι περισσότερο από ένα 24ωρο απομένει για το τζάμπολ του Game 3 (21:00) των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1 μετά την ισοφάριση του τριφυλλιού στο δεύτερο παιχνίδι.
Την Κυριακή (07/06) στην προπόνηση των «ερυθρόλευκων» έδωσαν το «παρών» οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ μετά το τέλος της προπόνησης, μίλησαν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.
πηγή: gazzetta
Την Κυριακή (07/06) στην προπόνηση των «ερυθρόλευκων» έδωσαν το «παρών» οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ενώ μετά το τέλος της προπόνησης, μίλησαν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.
Παρόντες στη σημερινή (07/06) προπόνηση της ομάδας οι Πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος. Μετά το τέλος της προπόνησης, μίλησαν στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Dpbz6g2UHl— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα