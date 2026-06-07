Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Μένει στον ΠΑΟΚ ο Ταϊρί μετά από το ραντεβού του με τον Τρινκιέρι
Μένει στον ΠΑΟΚ ο Ταϊρί μετά από το ραντεβού του με τον Τρινκιέρι
Καθοριστική η παρέμβαση του νέου προπονητή του δικέφαλου του Βορρά
Όπως όλα δείχνουν KAE ΠΑΟΚ και Μπριν Ταϊρί θα συνεχίσουν μαζί και την επόμενη σεζόν μετά από το ραντεβού του παίκτη με τον Αντρέα Τρινκιέρι.
Ο νέος προπονητής του δικέφαλου του Βορρά διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανανέωση του παίκτη. Οι δύο πλευρές δείχνουν θετική διάθεση, ενώ υπάρχει και πολύ θετικό κλίμα.
Εξάλλου, στο συμβόλαιο του Ταϊρί υπάρχει option για την επόμενη σεζόν γεγονός που δίνει την ελευθερία στον ΠΑΟΚ να διαχειριστεί με τους δικούς του όρους την υπόθεση.
Πηγή: gazzeta.gr
Ο νέος προπονητής του δικέφαλου του Βορρά διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανανέωση του παίκτη. Οι δύο πλευρές δείχνουν θετική διάθεση, ενώ υπάρχει και πολύ θετικό κλίμα.
Εξάλλου, στο συμβόλαιο του Ταϊρί υπάρχει option για την επόμενη σεζόν γεγονός που δίνει την ελευθερία στον ΠΑΟΚ να διαχειριστεί με τους δικούς του όρους την υπόθεση.
Πηγή: gazzeta.gr
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