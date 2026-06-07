NBA: Οι Νικς ανέβαλαν όλα τα «watch parties» που είχαν οργανώσει γύρω από το γήπεδο για τον 3ο τελικό λόγω Τραμπ
NBA: Οι Νικς ανέβαλαν όλα τα «watch parties» που είχαν οργανώσει γύρω από το γήπεδο για τον 3ο τελικό λόγω Τραμπ
Οι Νιου Γιορκ Νικς βρίσκονται δύο νίκες μακριά από τον πρώτο τους τίτλο ύστερα από 53 χρόνια στο NBA
Μετά το 2-0 που πέτυχαν στο Σαν Αντόνιο, οι Νικς είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους Σπερς στο Madison Square Garden για το Game 3.
Οι τιμές των εισιτηρίων είναι στον Θεό, όμως όλη η Νέα Υόρκη ζει και αναπνέει για τους φετινούς τελικούς του NBA, με συνέπεια χιλιάδες από τους οπαδούς της ομάδας να έχουν σκοπό να βρεθούν κάπου πέριξ του γηπέδου για να ζήσουν τον παλμό.
Ωστόσο, φρένο στα σχέδια τους έβαλε ο Ντόλαντ Τραμπ.
Η επερχόμενη παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ στο Game 3 των Νικς με τους Σπερς και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αυτό το παιχνίδι, ανάγκασαν την ομάδα της Νέας Υόρκης να αναβάλει όλα τα watch parties που είχαν σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν γύρω από το MSG.
Η Νέα Υόρκη δεν είναι μια ιδιαίτερα... φιλόξενη πόλη για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και προκειμένου να δημιουργηθεί πρόβλημα με χιλιάδες κόσμο που θα συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο, ήταν μια σοφή επιλογή του οργανισμού.
Οι τιμές των εισιτηρίων είναι στον Θεό, όμως όλη η Νέα Υόρκη ζει και αναπνέει για τους φετινούς τελικούς του NBA, με συνέπεια χιλιάδες από τους οπαδούς της ομάδας να έχουν σκοπό να βρεθούν κάπου πέριξ του γηπέδου για να ζήσουν τον παλμό.
Ωστόσο, φρένο στα σχέδια τους έβαλε ο Ντόλαντ Τραμπ.
Η επερχόμενη παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ στο Game 3 των Νικς με τους Σπερς και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αυτό το παιχνίδι, ανάγκασαν την ομάδα της Νέας Υόρκης να αναβάλει όλα τα watch parties που είχαν σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν γύρω από το MSG.
“They can watch it on television. It’s sort of semi-free to watch it on television. That's the way life goes."— Covers (@Covers) June 5, 2026
Donald Trump when asked about the price of NBA Finals tickets
Currently, the cheapest ticket to Game 3 in MSG is $9,365 pic.twitter.com/9aC0nu35ei
Η Νέα Υόρκη δεν είναι μια ιδιαίτερα... φιλόξενη πόλη για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και προκειμένου να δημιουργηθεί πρόβλημα με χιλιάδες κόσμο που θα συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο, ήταν μια σοφή επιλογή του οργανισμού.
The Knicks have cancelled all watch parties outside of MSG due to the President's attendance for Game 3— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) June 7, 2026
A hard closure is expected around the entirety of Madison Square Garden. Officials are planning for no watch parties, no vehicle access, and no pedestrian travel through the…
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