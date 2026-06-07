Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Συγκλονίζει ο Πολονάρα για τη μάχη του με τον καρκίνο: Έχασα την αίσθηση στη δεξιά μου πλευρά, τυχερός που κατάφερα να νικήσω
Συγκλονίζει ο Πολονάρα για τη μάχη του με τον καρκίνο: Έχασα την αίσθηση στη δεξιά μου πλευρά, τυχερός που κατάφερα να νικήσω
Ο Ιταλός ανακοίνωσε πρόσφατα την απόσυρσή του από το μπάσκετ, αλλά αποκάλυψε πως θέλει να μείνει κοντά στο άθλημα ως προπονητής
Σε συνέντευξη που πραγματοποίησε στο «Tutusport», ο Ακίλε Πολονάρα αποκάλυψε πως θέλει να παραμείνει κοντά στο μπάσκετ, λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση της απόσυρσή του από το άθλημα.
Πιο συγκεκριμένα ο Ιταλός πρώην μπασκετμπολίστας, αναφέρθηκε στη σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ενώ τόνισε πως το επόμενο βήμα στην καριέρα του θέλει να βρίσκεται στην άκρη των πάγκων, ως προπονητής ομάδας.
«Είμαι περήφανος για την καριέρα που έκανα και νιώθω τυχερός που κατάφερα να νικήσω τον καρκίνο. Τώρα θέλω να απολαύσω κάθε στιγμή και να σκέφτομαι θετικά. Θα ήθελα να μείνω κοντά στο μπάσκετ ως προπονητής. Αν δεν μου είχαν συμβεί όλα αυτά, δεν θα το σκεφτόμουν καν. Όμως το μπάσκετ ήταν η ζωή μου μέχρι τώρα και θέλω να συνεχίσει να είναι. Ελπίζω να είμαι υγιής και μακριά από νοσοκομεία.
Η απόφαση να αποσυρθώ ήρθε αυθόρμητα. Δεν το ήξεραν από πριν ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο ατζέντης μου. Αντιλήφθηκα στις προπονήσεις ότι δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Μου έλειπαν οι δυνάμεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη λευχαιμία, αλλά με τις μέρες που πέρασα σε κώμα. Σε αυτό το διάστημα έχασα την αίσθηση στη δεξιά μου πλευρά».
Πιο συγκεκριμένα ο Ιταλός πρώην μπασκετμπολίστας, αναφέρθηκε στη σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ενώ τόνισε πως το επόμενο βήμα στην καριέρα του θέλει να βρίσκεται στην άκρη των πάγκων, ως προπονητής ομάδας.
Αναλυτικά η δήλωση ο Ακίλε Πολονάρα:
Achille Polonara: “Ho smesso, ma il basket è la mia vita” @Sportando https://t.co/EOcyzXgP9x— Sportando Italia (@SportandoIT) June 7, 2026
«Είμαι περήφανος για την καριέρα που έκανα και νιώθω τυχερός που κατάφερα να νικήσω τον καρκίνο. Τώρα θέλω να απολαύσω κάθε στιγμή και να σκέφτομαι θετικά. Θα ήθελα να μείνω κοντά στο μπάσκετ ως προπονητής. Αν δεν μου είχαν συμβεί όλα αυτά, δεν θα το σκεφτόμουν καν. Όμως το μπάσκετ ήταν η ζωή μου μέχρι τώρα και θέλω να συνεχίσει να είναι. Ελπίζω να είμαι υγιής και μακριά από νοσοκομεία.
Η απόφαση να αποσυρθώ ήρθε αυθόρμητα. Δεν το ήξεραν από πριν ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο ατζέντης μου. Αντιλήφθηκα στις προπονήσεις ότι δεν θα μπορούσα να επιστρέψω στον παλιό μου εαυτό. Μου έλειπαν οι δυνάμεις. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη λευχαιμία, αλλά με τις μέρες που πέρασα σε κώμα. Σε αυτό το διάστημα έχασα την αίσθηση στη δεξιά μου πλευρά».
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