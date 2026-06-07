H απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό για τη διαμαρτυρία στην ΕΡΤ: Να αναλάβει τις μεταδόσεις ο Λεπενιώτης!
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ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΚΑΕ Ολυμπιακός ΕΡΤ

H απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό για τη διαμαρτυρία στην ΕΡΤ: Να αναλάβει τις μεταδόσεις ο Λεπενιώτης!

Με ειρωνική διάθεση η απάντηση της «πράσινης» ΚΑΕ

H απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό για τη διαμαρτυρία στην ΕΡΤ: Να αναλάβει τις μεταδόσεις ο Λεπενιώτης!
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Απάντηση με σκωπτικό ύφος στην επιστολή διαμαρτυρίας της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΕΡΤ έστειλε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Στην επιστολή της η πράσινη ΚΑΕ κάνει ειδική αναφορά στον Γενικό Διευθυντή των «ερυθρολεύκων», Νίκο Λεπενιώτη, γράφοντας με ειρωνική διάθεση »«καλούμε τη δημόσια τηλεόραση να ικανοποιήσει στον απόλυτο βαθμό τις απαιτήσεις του»



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:


«Έπειτα από το νέο τηλεοπτικό παραλήρημα του έκπτωτου Νίκου Λεπενιώτη, καθώς και την επιστολή της ΚΑΕ Ολυμπιακός προς την ΕΡΤ Α.Ε., καλούμε τη δημόσια τηλεόραση να ικανοποιήσει στον απόλυτο βαθμό τις απαιτήσεις του καταδικασμένου παράγοντα.

Προτείνουμε στα εναπομείναντα ματς να αναλάβει ο Ν.Λ., ο οποίος αποκάλεσε την ΕΡΤ «χούντα», καθήκοντα σχολιαστού με δυνατότητα live παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μπορεί, φυσικά, αν και εφόσον το θελήσει, όπως προσκαλέσει στο προσωπικό του πάνελ και κάποιον απ’ τους δημοσιογραφικούς του κουμπάρους.

Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε άλλο με τον Ν.Λ. (σ.σ. Νίκος Λεπενιώτης), ούτως ή άλλως έχουν επιληφθεί ήδη οι Αρχές, που θεωρούμε αυτονόητο ότι θα καταδικάσουν και πάλι έναν κοινό συκοφάντη».

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Πηγή: gazzetta.gr
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