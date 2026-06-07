Το 2026 μέσω του 32ου Διάπλου, η doValue Greece υποστήριξε τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας της Τήλου και Νισύρου.
To βίντεο του Ροναλντίνιο με τον Γιαμάλ που έγινε viral: Τα γκελάκια και το κόλπο του «Ρόνι» στα 45 του
To βίντεο του Ροναλντίνιο με τον Γιαμάλ που έγινε viral: Τα γκελάκια και το κόλπο του «Ρόνι» στα 45 του
Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου πέτυχε με την πρώτη μια δύσκολη δοκιμασία με την μπάλα, προκαλώντας την έκπληξη του νεαρού αστέρα της Μπαρτσελόνα
Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει συνηθίσει να εντυπωσιάζει τους φιλάθλους με το ταλέντο και την αυτοπεποίθησή του στα γήπεδα, όμως αυτή τη φορά ήταν εκείνος που έμεινε με το στόμα ανοιχτό μπροστά σε μια επίδειξη ποδοσφαιρικής μαεστρίας.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα συμμετέχει σε μια δοκιμασία δεξιοτεχνίας με την μπάλα, επιχειρώντας να πετύχει έναν δύσκολο στόχο. Ωστόσο, η πρώτη του προσπάθεια δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τότε ανέλαβε δράση ο Ροναλντίνιο. Με τη χαρακτηριστική άνεση και αυτοπεποίθηση που τον συνόδευσαν σε όλη τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του, ο Βραζιλιάνος πήρε την μπάλα και ολοκλήρωσε την πρόκληση με την πρώτη προσπάθεια, αφήνοντας τον Γιαμάλ εμφανώς εντυπωσιασμένο.
Η αντίδραση του 18χρονου ποδοσφαιριστή ήταν αποκαλυπτική. Ένα βλέμμα έκπληξης και ένα αυθόρμητο χαμόγελο μαρτυρούσαν τον θαυμασμό του για την ακρίβεια και την τεχνική του παλαίμαχου άσου, σε μια σκηνή που γρήγορα έγινε viral.
Ο Ροναλντίνιο απέδειξε γιατί εξακολουθεί ακόμα να θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς και δημιουργικούς ποδοσφαιριστές που έχουν εμφανιστεί ποτέ στα γήπεδα. Παρότι έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από την ενεργό δράση, η επαφή του με την μπάλα συνεχίζει να προκαλεί θαυμασμό.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα συμμετέχει σε μια δοκιμασία δεξιοτεχνίας με την μπάλα, επιχειρώντας να πετύχει έναν δύσκολο στόχο. Ωστόσο, η πρώτη του προσπάθεια δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Τότε ανέλαβε δράση ο Ροναλντίνιο. Με τη χαρακτηριστική άνεση και αυτοπεποίθηση που τον συνόδευσαν σε όλη τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του, ο Βραζιλιάνος πήρε την μπάλα και ολοκλήρωσε την πρόκληση με την πρώτη προσπάθεια, αφήνοντας τον Γιαμάλ εμφανώς εντυπωσιασμένο.
Η αντίδραση του 18χρονου ποδοσφαιριστή ήταν αποκαλυπτική. Ένα βλέμμα έκπληξης και ένα αυθόρμητο χαμόγελο μαρτυρούσαν τον θαυμασμό του για την ακρίβεια και την τεχνική του παλαίμαχου άσου, σε μια σκηνή που γρήγορα έγινε viral.
Ο Ροναλντίνιο απέδειξε γιατί εξακολουθεί ακόμα να θεωρείται ένας από τους πιο χαρισματικούς και δημιουργικούς ποδοσφαιριστές που έχουν εμφανιστεί ποτέ στα γήπεδα. Παρότι έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από την ενεργό δράση, η επαφή του με την μπάλα συνεχίζει να προκαλεί θαυμασμό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα