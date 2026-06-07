Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Σε εκλογικό «πυρετό» η Ρεάλ Μαδρίτης: Μεγάλη διαφορά του Πέρεθ από τον Ρικέλμε στο πρώτο exit poll, δείτε βίντεο
Σε εκλογικό «πυρετό» η Ρεάλ Μαδρίτης: Μεγάλη διαφορά του Πέρεθ από τον Ρικέλμε στο πρώτο exit poll, δείτε βίντεο
Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει διαφορά ασφαλείας από τον Ενρίκε Ρικέλμε, έχει μαζέψει το 61% των ψήφων και ο αντίπαλός του το 39%
Ημέρα εκλογών είναι η σημερινή Κυριακή (7/6) για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς τα μέλη του συλλόγου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο.
Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε τελείωσαν την προεκλογική τους καμπάνια με...τεράστιες υποσχέσεις στο κομμάτι των μεταγραφών, με τον πρώτο να... τάζει τον Μάικλ Ολίσε και τον δεύτερο να αναφέρει πως έχει συμφωνήσει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ.
Ωστόσο, απ' ότι φαίνεται, οι φίλαθλοι της «βασίλισσας» μάλλον δεν έδωσαν και τόση σημασία σε αυτά, καθώς προκύπτει πως διατηρούν την πίστη τους στο πρόσωπο του επί σειρά ετών ηγέτη Πέρεθ.
Σύμφωνα με το πρώτο exit poll που δημοσίευσε η Diario As, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δυο.
Συγκεκριμένα, ο Πέρεθ έχει λάβει το 61% των ψήφων, έναντι του 39% του Ρικέλμε, ενώ δεν αποκλείεται φέτος να υπάρξει και ρεκόρ συμμετοχής.
Συνολικά, 75.219 άνθρωποι έχουν δικαίωμα ψήφου, με τα ισπανικά μέσα να μην αποκλείουν ο αριθμός των τελικών ψηφοφόρων να ξεπεράσει τους 33.116 του 2000.
Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε τελείωσαν την προεκλογική τους καμπάνια με...τεράστιες υποσχέσεις στο κομμάτι των μεταγραφών, με τον πρώτο να... τάζει τον Μάικλ Ολίσε και τον δεύτερο να αναφέρει πως έχει συμφωνήσει με τον Έρλινγκ Χάαλαντ.
Ωστόσο, απ' ότι φαίνεται, οι φίλαθλοι της «βασίλισσας» μάλλον δεν έδωσαν και τόση σημασία σε αυτά, καθώς προκύπτει πως διατηρούν την πίστη τους στο πρόσωπο του επί σειρά ετών ηγέτη Πέρεθ.
Σύμφωνα με το πρώτο exit poll που δημοσίευσε η Diario As, υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δυο.
Συγκεκριμένα, ο Πέρεθ έχει λάβει το 61% των ψήφων, έναντι του 39% του Ρικέλμε, ενώ δεν αποκλείεται φέτος να υπάρξει και ρεκόρ συμμετοχής.
Συνολικά, 75.219 άνθρωποι έχουν δικαίωμα ψήφου, με τα ισπανικά μέσα να μην αποκλείουν ο αριθμός των τελικών ψηφοφόρων να ξεπεράσει τους 33.116 του 2000.
A VOTÉ ! 🗳️— Actu Foot (@ActuFoot_) June 7, 2026
Florentino Pérez 🇪🇸 a glissé son bulletin dans l'urne en ce jour d'élection présidentielle au Real Madrid. 🤍pic.twitter.com/cd5aawrGaP
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