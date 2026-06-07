Ράμα για το θέρετρο του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία: «Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα τους ένοιαζε τι συμβαίνει εδώ»

Ο Αλβανός πρωθυπουργός απορρίπτει τις αντιδράσεις για το επενδυτικό σχέδιο στο νησί Σάζαν, κάνοντας λόγο για πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία και παραπληροφόρηση





Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ράμα υπερασπίστηκε το έργο, επιμένοντας ότι δεν απειλεί τα φλαμίνγκο και τα υπόλοιπα είδη της περιοχής, ενώ υποστήριξε ότι οι διαμαρτυρίες είναι πολύ μικρότερης έκτασης από ό,τι παρουσιάζονται.



Αντιδράσεις για το σχέδιο σε προστατευόμενη περιοχή Τις τελευταίες ημέρες, πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις πραγματοποίησαν διαδηλώσεις κατά των σχεδίων του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για την ανάπτυξη πολυτελούς θερέτρου στο παρθένο νησί Σάζαν και στην παράκτια περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα.



Το κίνημα έχει χαρακτηριστεί από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνή μέσα ενημέρωσης ως «επανάσταση των φλαμίνγκο», καθώς η περιοχή αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τα χαρακτηριστικά ροζ πτηνά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με πλακάτ, τα χαρακτηριστικά φλαμίγνκο και συνθήματα,



Ο Ράμα, ωστόσο, υπερασπίστηκε τη στρατηγική του για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της Αλβανίας και απέρριψε τη διεθνή κριτική.







Παράλληλα, υποστήριξε ότι αυτοί που μισούν τον Τραμπ συνέβαλαν στην ενίσχυση της δημοσιότητας γύρω από τις διαμαρτυρίες, τις οποίες χαρακτήρισε ως μια ευγενή υπόθεση, παρότι απέρριψε την κριτική για το συγκεκριμένο έργο.



Οι περιβαλλοντικές ανησυχίες Το σχεδιαζόμενο τουριστικό συγκρότημα, το οποίο υποστηρίζεται από επενδυτές από το Κατάρ αλλά και τοπικούς επιχειρηματικούς παράγοντες, θα μπορούσε να περιλαμβάνει έως και 10.000 δωμάτια ξενοδοχείων και πολυτελείς βίλες.



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Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η ανάπτυξη του έργου θα προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στα ευαίσθητα οικοσυστήματα και στους βιότοπους των προστατευόμενων ειδών.



Σύμφωνα με τους επικριτές του σχεδίου, τροποποιήσεις που έγιναν το 2024 στη νομοθεσία της Αλβανίας για τις προστατευόμενες περιοχές άνοιξαν τον δρόμο για τουριστικές επενδύσεις σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω έναν κλάδο που έχει τριπλασιαστεί σε μέγεθος την τελευταία δεκαετία.



Το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υποβλήθηκε σε διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης επιπτώσεων.



Τις αυξανόμενες αντιδράσεις για το σχέδιο ανάπτυξης πολυτελούς τουριστικού θερέτρου από τον Τζάρεντ Κούσνερ στην Αλβανία απέρριψε ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα , υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πολιτικά φορτισμένη εκστρατεία που έχει διογκωθεί από επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Σε συνέντευξή του στο Politico, ο Ράμα υπερασπίστηκε το έργο, επιμένοντας ότι δεν απειλεί τα φλαμίνγκο και τα υπόλοιπα είδη της περιοχής, ενώ υποστήριξε ότι οι διαμαρτυρίες είναι πολύ μικρότερης έκτασης από ό,τι παρουσιάζονται.Τις τελευταίες ημέρες, πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις πραγματοποίησαν διαδηλώσεις κατά των σχεδίων του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, για την ανάπτυξη πολυτελούς θερέτρου στο παρθένο νησί Σάζαν και στην παράκτια περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα.Το κίνημα έχει χαρακτηριστεί από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνή μέσα ενημέρωσης ως «επανάσταση των φλαμίνγκο», καθώς η περιοχή αποτελεί σημαντικό βιότοπο για τα χαρακτηριστικά ροζ πτηνά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με πλακάτ, τα χαρακτηριστικά φλαμίγνκο και συνθήματα, πραγματοποίησαν το Σάββατο και στην πλατεία Συντάγματος , Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα, μετά από κάλεσμα που απηύθυνε η Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών.Ο Ράμα, ωστόσο, υπερασπίστηκε τη στρατηγική του για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της Αλβανίας και απέρριψε τη διεθνή κριτική.«Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ, δεν θα τους ένοιαζε καθόλου τι συμβαίνει στην Αλβανία», δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων που πραγματοποιήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου.Παράλληλα, υποστήριξε ότι αυτοί που μισούν τον Τραμπ συνέβαλαν στην ενίσχυση της δημοσιότητας γύρω από τις διαμαρτυρίες, τις οποίες χαρακτήρισε ως μια ευγενή υπόθεση, παρότι απέρριψε την κριτική για το συγκεκριμένο έργο.Το σχεδιαζόμενο τουριστικό συγκρότημα, το οποίο υποστηρίζεται από επενδυτές από το Κατάρ αλλά και τοπικούς επιχειρηματικούς παράγοντες, θα μπορούσε να περιλαμβάνει έως και 10.000 δωμάτια ξενοδοχείων και πολυτελείς βίλες.Η επένδυση προβλέπεται να αναπτυχθεί σε μια περιοχή που στο παρελθόν απολάμβανε καθεστώς αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας και φιλοξενεί φλαμίνγκο, περισσότερα από 200 είδη αποδημητικών πτηνών, μεσογειακές φώκιες μονάχους-μονάχους και θαλάσσιες χελώνες που φωλιάζουν στις ακτές.Περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η ανάπτυξη του έργου θα προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στα ευαίσθητα οικοσυστήματα και στους βιότοπους των προστατευόμενων ειδών.Σύμφωνα με τους επικριτές του σχεδίου, τροποποιήσεις που έγιναν το 2024 στη νομοθεσία της Αλβανίας για τις προστατευόμενες περιοχές άνοιξαν τον δρόμο για τουριστικές επενδύσεις σε συγκεκριμένες τοποθεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω έναν κλάδο που έχει τριπλασιαστεί σε μέγεθος την τελευταία δεκαετία.Το συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υποβλήθηκε σε διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης επιπτώσεων.

«Οι ξένοι επενδυτές φέρνουν χρήματα στους Αλβανούς» Ο Έντι Ράμα υπερασπίστηκε εκ νέου την οικονομική πολιτική της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι οι ξένοι επενδυτές αποτελούν βασικό πυλώνα της ανάπτυξης.



«Οι ξένοι είναι η πρώτη προτεραιότητα, επειδή φέρνουν χρήματα στη χώρα για τους Αλβανούς», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας έχει τριπλασιαστεί από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία το 2013.



Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Τζάρεντ Κούσνερ από τότε που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις.



«Έχει τα δικά του ζητήματα να διαχειριστεί και, από την άλλη πλευρά, ο ίδιος και η Ιβάνκα δεν έχουν καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία, η οποία είναι απολύτως ψευδής και κατασκευασμένη», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι στην επένδυση συμμετέχουν και άλλοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η εταιρεία Power Holding από το Κατάρ.



Οι καταγγελίες για αντισημιτισμό και ο ρόλος του Ιράν Σύμφωνα με το Politico, η δημόσια συζήτηση γύρω από το έργο έχει επηρεαστεί και από αναφορές σε αντισημιτικά συνθήματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαιτίας της εβραϊκής καταγωγής του Κούσνερ αλλά και του ρόλου του στη διαμεσολάβηση των Συμφωνιών του Αβραάμ μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών κρατών, όπως το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Ο Ράμα υποστήριξε ότι το Ιράν συμμετέχει σε μια «υβριδική εκστρατεία» παραπληροφόρησης σχετικά με το έργο. Η Αλβανία έχει στο παρελθόν δεχθεί κυβερνοεπιθέσεις που αποδόθηκαν στην Τεχεράνη, μετά την απόφαση της χώρας να προσφέρει καταφύγιο σε Ιρανούς αντικαθεστωτικούς.



«Αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος που να ενδιαφέρεται να τροφοδοτήσει μια αφήγηση αντισημιτισμού βασισμένη σε μια απίστευτη και αποκρουστική ψευδή είδηση», δήλωσε, αναφερόμενος σε θεωρίες συνωμοσίας που υποστηρίζουν ότι το έργο θα χρησιμοποιηθεί για τη μετεγκατάσταση Παλαιστινίων από τη Γάζα στην περιοχή.



Από την πλευρά τους, διαδηλωτές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υποστηρίζουν ότι τα λίγα αντισημιτικά συνθήματα ή αναρτήσεις που έχουν καταγραφεί δεν εκφράζουν το σύνολο του κινήματος.



«Δεν θα είναι το δικό μου Μαρ-α-Λάγκο» Ο Αλβανός πρωθυπουργός επέμεινε ότι δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, απορρίπτοντας παράλληλα τον χαρακτηρισμό «επανάσταση των φλαμίνγκο».



Όπως είπε, η παραπληροφόρηση έχει δημιουργήσει μια στρεβλή εικόνα σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των διαδηλωτών.



Ο Ράμα αποκάλυψε ακόμη ότι κανένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο του Τίβατ δεν έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια των επαφών τους.



Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες δεν θα επηρεάσουν την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, η οποία επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.



«Θα μπορούν να δουν με τα μάτια τους τα φλαμίνγκο και την ανάπτυξη να συνυπάρχουν όμορφα», δήλωσε.



Ερωτηθείς εάν θα φιλοξενούσε κάποια διεθνή σύνοδο στο νέο θέρετρο, απάντησε με χιούμορ: «Αυτό δεν θα είναι το δικό μου Μαρ-α-Λάγκο».