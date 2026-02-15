ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η βαθμολογία της Stoiximan Basket League μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου
SPORTS
Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου Basket League

Η βαθμολογία της Stoiximan Basket League μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου

Πλέον ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάληψη της πρώτης θέσης και το πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς του πρωταθλήματος

Η βαθμολογία της Stoiximan Basket League μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου
Ο Κολοσσός πέτυχε τεράστια νίκη στο Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-97, στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Έτσι, οι Ροδίτες υποχρέωσαν τους «πράσινους» στην τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα οπριν από τη διακοπή της κανονικής περιόδου για τη διεξαγωγή του Allwyn Final 8

Αποτελέσματα-19η αγωνιστική

Σάββατο 14/2

Προμηθέας-Περιστέρι 77-84
Μύκονος-Άρης 74-83
Ηρακλής-Ολυμπιακός 70-95
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 71-88
Μαρούσι-Καρδίτσα 78-77

Κυριακή 15/2

Παναθηναϊκός-Κολοσσός 97-102

Κατάταξη
Ολυμπιακός 18-0
Παναθηναϊκός 15-3
ΑΕΚ 13-4
ΠΑΟΚ 11-5
Άρης 9-7
Περιστέρι 8-9
Μύκονος 7-10
Ηρακλής 7-10
Προμηθέας 6-11
Πανιώνιος 5-12
Κολοσσός 5-13
Μαρούσι 4-14
Καρδίτσα 4-14

Επόμενη αγωνιστική (20ή)

Σάββατο 7/3

16:00 ΑΕΚ-Προμηθέας
16:00 Καρδίτσα-Μύκονος
18:15 Περιστέρι-Πανιώνιος
18:15 Άρης-Μαρούσι

Κυριακή 8/3

13:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
16:00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός
