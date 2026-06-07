Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα είπε με το νέο αστέρι της F1 Κίμι Αντονέλι, τους Τότο Βολφ και Σιάο λίγο πριν το grand prix του Μονακό
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα είπε με το νέο αστέρι της F1 Κίμι Αντονέλι, τους Τότο Βολφ και Σιάο λίγο πριν το grand prix του Μονακό
Ο Έλληνας σταρ συνομίλησε και με τον διευθυντή της Mercedes F1, Τότο Βολφ και απόλαυσε στη συνέχεια το πιο ξακουστό Grand Prix
Στο Μονακό βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προκειμένου να απολαύσει τις διακοπές του και παράλληλα να παρακολουθήσει το Grand Prix της Formula 1.
Ο «Greek Freak», μέσω ανάρτησης στα social media, μοιράστηκε μερικές στιγμές από το ταξίδι του, που φαίνεται με τη σύζυγό του Μαράια, τον Ριτσαρντ Σιάο, ενώ τα είπε και με τον Κίμι Αντονέλι και τον διευθυντή της Mercedes F1, Τότο Βολφ.
Με τη δημοσίευση να συνοδεύεται από τη λεζάντα «Καρδιά που ξέρει να εκτιμά, ήρεμο μυαλό».
Ο «Greek Freak», μέσω ανάρτησης στα social media, μοιράστηκε μερικές στιγμές από το ταξίδι του, που φαίνεται με τη σύζυγό του Μαράια, τον Ριτσαρντ Σιάο, ενώ τα είπε και με τον Κίμι Αντονέλι και τον διευθυντή της Mercedes F1, Τότο Βολφ.
Με τη δημοσίευση να συνοδεύεται από τη λεζάντα «Καρδιά που ξέρει να εκτιμά, ήρεμο μυαλό».
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