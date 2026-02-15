Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν έφυγε απογοητευμένος κατευθείαν για τα αποδυτήρια μετά την ήττα από τον Κολοσσό, βίντεο
Ο Εργκίν Αταμάν είδε την ομάδα του να χάνει για 3η φορά στη Stoiximan Basket League
O Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 3η φορά φέτος στη Stoiximan Basket League.
Ο Κολοσσός επικράτησε 102-97 στο Telekom Center Athens και έγραψε ιστορία. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προβληματίζει σε Ελλάδα και Ευρώπη και έχει μπροστά του και το Final-8 του Κυπέλλου.
Ο Εργκίν Αταμάν που ήταν αδιάθετος άφησε τον Χρήστο Σερέλη να κοουτσάρει στο 1ο μέρος και στο 2ο σηκώθηκε για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του.
Μετά το τελευταίο σφύριγμα ο Τούρκος προπονητής κατευθύνθηκε απευθείας στα αποδυτήρια χωρίς να κάνει δηλώσεις.
