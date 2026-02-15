ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν έφυγε απογοητευμένος κατευθείαν για τα αποδυτήρια μετά την ήττα από τον Κολοσσό, βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν Κολοσσός Ρόδου Basket League

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν έφυγε απογοητευμένος κατευθείαν για τα αποδυτήρια μετά την ήττα από τον Κολοσσό, βίντεο

Ο Εργκίν Αταμάν είδε την ομάδα του να χάνει για 3η φορά στη Stoiximan Basket League

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν έφυγε απογοητευμένος κατευθείαν για τα αποδυτήρια μετά την ήττα από τον Κολοσσό, βίντεο
O Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 3η φορά φέτος στη Stoiximan Basket League. 

Ο Κολοσσός επικράτησε 102-97 στο Telekom Center Athens και έγραψε ιστορία. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προβληματίζει σε Ελλάδα και Ευρώπη και έχει μπροστά του και το Final-8 του Κυπέλλου. 

Ο Εργκίν Αταμάν που ήταν αδιάθετος άφησε τον Χρήστο Σερέλη να κοουτσάρει στο 1ο μέρος και στο 2ο σηκώθηκε για να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. 

Μετά το τελευταίο σφύριγμα ο Τούρκος προπονητής κατευθύνθηκε απευθείας στα αποδυτήρια χωρίς να κάνει δηλώσεις. 
