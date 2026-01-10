«Βροχή» τα γκολ και οι εκπλήξεις στο Κύπελλο Αγγλίας, η Στουτγάρδη 4-1 την Λεβερκούζεν, δείτε βίντεο
«Βροχή» τα γκολ και οι εκπλήξεις στο Κύπελλο Αγγλίας, η Στουτγάρδη 4-1 την Λεβερκούζεν, δείτε βίντεο

Η Μάντσεστερ Σίτι «διέσυρε» 10-1 την Έξετερ, Η Άστον Βίλα πέταξε εκτός την Τότεναμ μέσα στην έδρα της, η Νιούκαστλ επιβίωσε στο «θρίλερ» με την Μπόρνμουθ στα πέναλτι

«Βροχή» τα γκολ και οι εκπλήξεις στο Κύπελλο Αγγλίας, η Στουτγάρδη 4-1 την Λεβερκούζεν, δείτε βίντεο
Με μία τεράστια έκπληξη, μία «10αρα» και δύο μεγάλα ντέρμπι άνοιξε ο τρίτος γύρος του FA Cup, ο θεσμός των εκπλήξεων στην Αγγλία. 

Η Μάκλσφιλντ, ομάδα έκτης κατηγορίας, έγραψε ιστορία αποκλείοντας την κάτοχο του τροπαίου Κρίσταλ Πάλας με 2-1. Η Μάντσεστερ Σίτι διέσυρε την Έξετερ με 10-1 ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της στη διοργάνωση. 

Η Άστον Βίλα πήρε το ντέρμπι του τρίτου γύρου, αφού άφησε έξω την Τότεναμ με 2-1 μέσα στο Λονδίνο. 

«Ματσάρα» για γερά νεύρα έγινε στο Νιούκαστλ - Μπόρνμουθ, το οποίο μετά το 3-3 στην παράταση, οδηγήθηκε στα πέναλτι εκεί όπου οι «Καρακάξες» προκρίθηκαν με 7-6.

Απόλυτα επιτυχημένο ήταν το ντεμπούτο του Λίαμ Ροσίνιορ στον πάγκο της Τσέλσι. Υπό τις οδηγίες του νέου τους προπονητή οι Λονδρέζοι συνέτριψαν εκτός έδρας με 5-1 την Τσάρλτον και προκρίθηκαν πολύ εύκολα στη φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Στη Bundesliga η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, Λεβερκούζεν υπέστη βαριά ήττα εντός έδρας από την Στουτγάρδη με 4-1. 

Τρίποντο Ευρώπης για τη Φράιμπουργκ που επικράτησε με 2-1 του Αμβούργου.

Στη Serie A η Ρόμα επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε έστω και προσωρινά στην τετράδα της βαθμολογίας. Η Κόμο του Δουβίκα έσωσε την παρτίδα στο τέλος, 1-1 με γκολ του Μπατούρινα κόντρα στην Μπολόνια.  Η Αταλάντα με το γκολ του Ντε Κετελάρε στο ξεκίνημα (13΄) και του Πάσαλιτς στις καθυστερήσεις, επικράτησε 2-0 της Τορίνο και «σκαρφάλωσε» στην 7η θέση της βαθμολογίας, όπου και θα παραμείνει αφού ολοκληρωθεί η 20ή αγωνιστική. 

Στη La Liga, είχαμε κουτσουρεμένη αγωνιστική αφού τα ματς των Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο και Μπιλμπάο είχαν διεξαχθεί πριν ένα μήνα λόγω του Σούπερ Καπ που γίνεται αυτές τις μέρες στην Τζέντα. Δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού «πέταξε» απόψε στο «Μεστάγια» η Βαλένθια, με το 1-1 που παραχώρησε στην «αδιάφορη» βαθμολογικά, Έλτσε, στην αναμέτρηση με την οποία οι δύο ομάδες αποχαιρέτησαν τον πρώτο γύρο της LaLiga (19η αγωνιστική)

Η Βιγιαρεάλ έκανε βήμα Champions League επικρατώντας της Αλαβές με 3-1, ενώ η Μπέτις έχασε έδαφος αφού «γκέλαρε» 1-1 εκτός έδρας με την ουραγό Οβιέδο.

FA Cup (3ος γύρος)

Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0

Port Vale v Fleetwood Town | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Πρέστον-Γουίγκαν 0-1

Preston North End v Wigan Athletic | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ.

Wrexham AFC v Nottingham Forest | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.

MK Dons v Oxford United | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1

Wolves v Shrewsbury Town | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2

Cheltenham v Leicester | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

Macclesfield FC v Crystal Palace | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Έβερτον-Σάντερλαντ 0-3 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.

Everton v Sunderland | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 2-3

Doncaster v Southampton | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 2-1

Ipswich v Blackpool | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10-1

Manchester City v Exeter | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 0-2

Sheffield Wednesday v Brentford | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 3-1

Fulham v Middlesbrough | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Μπέρνλι-Μίλγουολ 5-1

Burnley v Millwall | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον (Αναβολή)

Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 0-5

Boreham Wood v Burton | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 4-3 πέν. / 2-2 κ.δ. και 3-3 παρ.

Newcastle v Bournemouth | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 1-0

Stoke v Coventry | Key Moments | Third Round | Emirates FA Cup 2025-26

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2


Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 3-2

Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 2-3

Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 5-1

Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 5-1


Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 11/01
Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 11/01
Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 11/01
Νόριτς-Γουόλσολ 11/01
Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 11/01
Χαλ-Μπλάκμπερν 11/01
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 11/01
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 11/01
Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 12/01


Bundesliga (16η αγωνιστική)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ 3-3 (22'πέν. Ουζούν, 71' Εμπνουταλίμπ, 90'+2 Νταχούντ - 10' Μπέιερ, 68' Νμετσά, 90'+6 Τσουκβουεμέκα)

Thriller Without Winner! | EINTRACHT FRANKFURT - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | MD 16 – BuLi 25/26

Φράιμπουργκ-Αμβούργο 2-1 (53' πεν. Γκρίφο, 83' Ματάνοβιτς-48' Βούσκοβιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χαϊντενχάιμ-Κολωνία 2-2 (15' Πιέρινγκερ, 26' Νίχαους-18' Μαρτέλ, 48' Ελ Μάλα) 

Joker El Mala Secures Draw! | HEIDENHEIM - 1. FC KÖLN | Highlights | Matchday 16 – Bundesliga 25/26

Ουνιόν Βερολίνου-Μάιντς 2-2 (77' Γέονγκ, 86' Ντοκί-30' Αμίρι, 69' Χόλερμπαχ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ (Αναβολή)

Ζανκτ Πάουλι-Λειψία (Αναβολή)

Λεβερκούζεν-Στουτγάρδη 1-4 (66' Γκριμάλδο - 7', 45' Λιούελινγκ, 45+2' Μίτελσταντ, 29' Ουντάβ)

4 (!) GOALS in First Half! | BAYER 04 LEVERKUSEN - VFB STUTTGART | Highlights | MD 16 – Bundesliga

Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ 11/1
Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ 11/1


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 41
Ντόρτμουντ 33 -16αγ.
Λεβερκούζεν 29 -16αγ.
Στουτγάρδη -16αγ.
Λειψία 29
Χοφενχάιμ 27
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 26 -16αγ.
Φράιμπουργκ 23 -16αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 22 -16αγ.
Βέρντερ Βρέμης 17
Κολωνία 17 -16αγ.
Γκλάντμπαχ 16
Αμβούργο 16 -16αγ.
Βόλφσμπουργκ 15
Άουγκσμπουργκ 14
Ζανκτ Πάουλι 12
Χαϊντενχάιμ 12 -16αγ.
Μάιντς 9 -16αγ.


La Liga (19η αγωνιστική)

Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1 (26΄ Ραφίνια, 65΄ Όλμο, 90+6΄ Τόρες - 19΄ Μπαένα)

FC BARCELONA 3 vs 1 ATLÉTICO MADRID | LALIGA 2025/26 MD19 🔵🔴

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (7΄, 59΄ Μπαπέ, 42΄ Καμαβινγκά)

ATHLETIC CLUB 0 - 3 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Χετάφε-Σοσιεδάδ 1-2 (90' Χουάνμι - 36' Μέντες, 90'+6 Αραμπούρου)

GETAFE CF 1 - 2 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Οβιέδο-Μπέτις 1-1 (60' Κάιρα-83' Λο Σέλσο)

REAL OVIEDO 1 - 1 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βιγιαρεάλ-Αλαβές 3-1 (49' Μολέιρο, 55' Μορένο, 75' Μικαουτάτζε-85' Μαρτίνες)

VILLARREAL CF 3 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Τζιρόνα-Οσασούνα 1-0  (44' Βανάτ)

GIRONA FC 1 - 0 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βαλένθια-Ελτσε  1-1 (87' πέν. Πεπέλου - 75' Ντιανγκανά)

Ράγιο Βαγεκάνο-Μαγιόρκα 11/1
Λεβάντε-Εσπανιόλ 11/1
Σεβίλλη-Θέλτα 12/1


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 49 -19αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 45 -19αγ.
Βιγιαρεάλ 41
Ατλέτικο Μαδρίτης 38 -19αγ.
Εσπανιόλ 33
Μπέτις 29 -19αγ.
Θέλτα 26
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -19αγ.
Έλτσε 23 -19αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 21 -19αγ.
Χετάφε 21 -19αγ.
Τζιρόνα 21 -19αγ.
Σεβίλλη 20
Οσασούνα 19 -19αγ.
Αλαβές 19 -19αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 19
Μαγιόρκα 18
Βαλένθια 17 -19αγ.
Λεβάντε 13 -17αγ.
Οβιέδο 13 -19αγ.


Serie A (20η αγωνιστική)

Κόμο-Μπολόνια 1-1 (90'+ Μπατούρινα-49' Μπιράγκι)

COMO-BOLOGNA 1-1 | HIGHLIGHTS | Baturina Seals Last-Minute Draw | SERIE A 2025/26

Ουντινέζε-Πίζα 2-2 (19' Καμπασέλε, 40' πεν. Ντέιβις-13' Τραμόνι, 67' Μέιστερ)

UDINESE-PISA 2-2 | HIGHLIGHTS | Bottom-Side Pisa Take a Point in Udine | SERIE A 2025/26

Ρόμα-Σασουόλο 2-0 (76΄ Κονέ, 79΄ Σουλέ)

ROMA-SASSUOLO 2-0 | HIGHLIGHTS | Koné and Soulé Strike Two in Three Minutes | SERIE A 2025/26

Αταλάντα-Τορίνο   2-0 (13' Ντε Κετελάρε, 90'+5 Πάσαλιτς)



Λέτσε-Πάρμα 11/1
Φιορεντίνα-Μίλαν 11/1
Βερόνα-Λάτσιο 11/1
Ίντερ-Νάπολι 11/1
Τζένοα-Κάλιαρι 12/1
Γιουβέντους-Κρεμονέζε 12/1


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Ίντερ 42 -18αγ.
Μίλαν 39 -18αγ.
Ρόμα 39 -20αγ.
Νάπολι 38 -18αγ.
Γιουβέντους 36
Κόμο 34
Αταλάντα 31 -20αγ.
Μπολόνια 27
Ουντινέζε 26 -20αγ.
Λάτσιο 25
Τορίνο 23 -20αγ.
Σασουόλο 23 -20αγ.
Κρεμονέζε 22
Κάλιαρι 19
Πάρμα 18 -18αγ.
Λέτσε 17 -18αγ.
Τζένοα 16
Βερόνα 13 -18αγ.
Φιορεντίνα 13
Πίζα 13 -20αγ

