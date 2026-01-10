«Βροχή» τα γκολ και οι εκπλήξεις στο Κύπελλο Αγγλίας, η Στουτγάρδη 4-1 την Λεβερκούζεν, δείτε βίντεο
«Βροχή» τα γκολ και οι εκπλήξεις στο Κύπελλο Αγγλίας, η Στουτγάρδη 4-1 την Λεβερκούζεν, δείτε βίντεο
Η Μάντσεστερ Σίτι «διέσυρε» 10-1 την Έξετερ, Η Άστον Βίλα πέταξε εκτός την Τότεναμ μέσα στην έδρα της, η Νιούκαστλ επιβίωσε στο «θρίλερ» με την Μπόρνμουθ στα πέναλτι
Με μία τεράστια έκπληξη, μία «10αρα» και δύο μεγάλα ντέρμπι άνοιξε ο τρίτος γύρος του FA Cup, ο θεσμός των εκπλήξεων στην Αγγλία.
Η Μάκλσφιλντ, ομάδα έκτης κατηγορίας, έγραψε ιστορία αποκλείοντας την κάτοχο του τροπαίου Κρίσταλ Πάλας με 2-1. Η Μάντσεστερ Σίτι διέσυρε την Έξετερ με 10-1 ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της στη διοργάνωση.
Η Άστον Βίλα πήρε το ντέρμπι του τρίτου γύρου, αφού άφησε έξω την Τότεναμ με 2-1 μέσα στο Λονδίνο.
«Ματσάρα» για γερά νεύρα έγινε στο Νιούκαστλ - Μπόρνμουθ, το οποίο μετά το 3-3 στην παράταση, οδηγήθηκε στα πέναλτι εκεί όπου οι «Καρακάξες» προκρίθηκαν με 7-6.
Απόλυτα επιτυχημένο ήταν το ντεμπούτο του Λίαμ Ροσίνιορ στον πάγκο της Τσέλσι. Υπό τις οδηγίες του νέου τους προπονητή οι Λονδρέζοι συνέτριψαν εκτός έδρας με 5-1 την Τσάρλτον και προκρίθηκαν πολύ εύκολα στη φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας.
Στη Bundesliga η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, Λεβερκούζεν υπέστη βαριά ήττα εντός έδρας από την Στουτγάρδη με 4-1.
Τρίποντο Ευρώπης για τη Φράιμπουργκ που επικράτησε με 2-1 του Αμβούργου.
Στη Serie A η Ρόμα επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε έστω και προσωρινά στην τετράδα της βαθμολογίας. Η Κόμο του Δουβίκα έσωσε την παρτίδα στο τέλος, 1-1 με γκολ του Μπατούρινα κόντρα στην Μπολόνια. Η Αταλάντα με το γκολ του Ντε Κετελάρε στο ξεκίνημα (13΄) και του Πάσαλιτς στις καθυστερήσεις, επικράτησε 2-0 της Τορίνο και «σκαρφάλωσε» στην 7η θέση της βαθμολογίας, όπου και θα παραμείνει αφού ολοκληρωθεί η 20ή αγωνιστική.
Στη La Liga, είχαμε κουτσουρεμένη αγωνιστική αφού τα ματς των Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο και Μπιλμπάο είχαν διεξαχθεί πριν ένα μήνα λόγω του Σούπερ Καπ που γίνεται αυτές τις μέρες στην Τζέντα. Δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού «πέταξε» απόψε στο «Μεστάγια» η Βαλένθια, με το 1-1 που παραχώρησε στην «αδιάφορη» βαθμολογικά, Έλτσε, στην αναμέτρηση με την οποία οι δύο ομάδες αποχαιρέτησαν τον πρώτο γύρο της LaLiga (19η αγωνιστική)
Η Βιγιαρεάλ έκανε βήμα Champions League επικρατώντας της Αλαβές με 3-1, ενώ η Μπέτις έχασε έδαφος αφού «γκέλαρε» 1-1 εκτός έδρας με την ουραγό Οβιέδο.
FA Cup (3ος γύρος)
Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0
Η Μάκλσφιλντ, ομάδα έκτης κατηγορίας, έγραψε ιστορία αποκλείοντας την κάτοχο του τροπαίου Κρίσταλ Πάλας με 2-1. Η Μάντσεστερ Σίτι διέσυρε την Έξετερ με 10-1 ισοφαρίζοντας το ρεκόρ της στη διοργάνωση.
Η Άστον Βίλα πήρε το ντέρμπι του τρίτου γύρου, αφού άφησε έξω την Τότεναμ με 2-1 μέσα στο Λονδίνο.
«Ματσάρα» για γερά νεύρα έγινε στο Νιούκαστλ - Μπόρνμουθ, το οποίο μετά το 3-3 στην παράταση, οδηγήθηκε στα πέναλτι εκεί όπου οι «Καρακάξες» προκρίθηκαν με 7-6.
Απόλυτα επιτυχημένο ήταν το ντεμπούτο του Λίαμ Ροσίνιορ στον πάγκο της Τσέλσι. Υπό τις οδηγίες του νέου τους προπονητή οι Λονδρέζοι συνέτριψαν εκτός έδρας με 5-1 την Τσάρλτον και προκρίθηκαν πολύ εύκολα στη φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας.
Στη Bundesliga η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, Λεβερκούζεν υπέστη βαριά ήττα εντός έδρας από την Στουτγάρδη με 4-1.
Τρίποντο Ευρώπης για τη Φράιμπουργκ που επικράτησε με 2-1 του Αμβούργου.
Στη Serie A η Ρόμα επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε έστω και προσωρινά στην τετράδα της βαθμολογίας. Η Κόμο του Δουβίκα έσωσε την παρτίδα στο τέλος, 1-1 με γκολ του Μπατούρινα κόντρα στην Μπολόνια. Η Αταλάντα με το γκολ του Ντε Κετελάρε στο ξεκίνημα (13΄) και του Πάσαλιτς στις καθυστερήσεις, επικράτησε 2-0 της Τορίνο και «σκαρφάλωσε» στην 7η θέση της βαθμολογίας, όπου και θα παραμείνει αφού ολοκληρωθεί η 20ή αγωνιστική.
Στη La Liga, είχαμε κουτσουρεμένη αγωνιστική αφού τα ματς των Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο και Μπιλμπάο είχαν διεξαχθεί πριν ένα μήνα λόγω του Σούπερ Καπ που γίνεται αυτές τις μέρες στην Τζέντα. Δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει για την αποφυγή του υποβιβασμού «πέταξε» απόψε στο «Μεστάγια» η Βαλένθια, με το 1-1 που παραχώρησε στην «αδιάφορη» βαθμολογικά, Έλτσε, στην αναμέτρηση με την οποία οι δύο ομάδες αποχαιρέτησαν τον πρώτο γύρο της LaLiga (19η αγωνιστική)
Η Βιγιαρεάλ έκανε βήμα Champions League επικρατώντας της Αλαβές με 3-1, ενώ η Μπέτις έχασε έδαφος αφού «γκέλαρε» 1-1 εκτός έδρας με την ουραγό Οβιέδο.
FA Cup (3ος γύρος)
Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0
Πρέστον-Γουίγκαν 0-1
Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ.
Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.
Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1
Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2
Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1
Έβερτον-Σάντερλαντ 0-3 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.
Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 2-3
Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 2-1
Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10-1
Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 0-2
Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 3-1
Μπέρνλι-Μίλγουολ 5-1
Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον (Αναβολή)
Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 0-5
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 4-3 πέν. / 2-2 κ.δ. και 3-3 παρ.
Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 1-0
Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2
Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 3-2
Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 2-3
Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 5-1
Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 5-1
Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 11/01
Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 11/01
Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 11/01
Νόριτς-Γουόλσολ 11/01
Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 11/01
Χαλ-Μπλάκμπερν 11/01
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 11/01
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 11/01
Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 12/01
Bundesliga (16η αγωνιστική)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ 3-3 (22'πέν. Ουζούν, 71' Εμπνουταλίμπ, 90'+2 Νταχούντ - 10' Μπέιερ, 68' Νμετσά, 90'+6 Τσουκβουεμέκα)
Φράιμπουργκ-Αμβούργο 2-1 (53' πεν. Γκρίφο, 83' Ματάνοβιτς-48' Βούσκοβιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Κολωνία 2-2 (15' Πιέρινγκερ, 26' Νίχαους-18' Μαρτέλ, 48' Ελ Μάλα)
Ουνιόν Βερολίνου-Μάιντς 2-2 (77' Γέονγκ, 86' Ντοκί-30' Αμίρι, 69' Χόλερμπαχ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ (Αναβολή)
Ζανκτ Πάουλι-Λειψία (Αναβολή)
Λεβερκούζεν-Στουτγάρδη 1-4 (66' Γκριμάλδο - 7', 45' Λιούελινγκ, 45+2' Μίτελσταντ, 29' Ουντάβ)
Γκλάντμπαχ-Άουγκσμπουργκ 11/1
Μπάγερν Μονάχου-Βόλφσμπουργκ 11/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 41
Ντόρτμουντ 33 -16αγ.
Λεβερκούζεν 29 -16αγ.
Στουτγάρδη -16αγ.
Λειψία 29
Χοφενχάιμ 27
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 26 -16αγ.
Φράιμπουργκ 23 -16αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 22 -16αγ.
Βέρντερ Βρέμης 17
Κολωνία 17 -16αγ.
Γκλάντμπαχ 16
Αμβούργο 16 -16αγ.
Βόλφσμπουργκ 15
Άουγκσμπουργκ 14
Ζανκτ Πάουλι 12
Χαϊντενχάιμ 12 -16αγ.
Μάιντς 9 -16αγ.
La Liga (19η αγωνιστική)
Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1 (26΄ Ραφίνια, 65΄ Όλμο, 90+6΄ Τόρες - 19΄ Μπαένα)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης 0-3 (7΄, 59΄ Μπαπέ, 42΄ Καμαβινγκά)
Χετάφε-Σοσιεδάδ 1-2 (90' Χουάνμι - 36' Μέντες, 90'+6 Αραμπούρου)
Οβιέδο-Μπέτις 1-1 (60' Κάιρα-83' Λο Σέλσο)
Βιγιαρεάλ-Αλαβές 3-1 (49' Μολέιρο, 55' Μορένο, 75' Μικαουτάτζε-85' Μαρτίνες)
Τζιρόνα-Οσασούνα 1-0 (44' Βανάτ)
Βαλένθια-Ελτσε 1-1 (87' πέν. Πεπέλου - 75' Ντιανγκανά)
Ράγιο Βαγεκάνο-Μαγιόρκα 11/1
Λεβάντε-Εσπανιόλ 11/1
Σεβίλλη-Θέλτα 12/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 49 -19αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 45 -19αγ.
Βιγιαρεάλ 41
Ατλέτικο Μαδρίτης 38 -19αγ.
Εσπανιόλ 33
Μπέτις 29 -19αγ.
Θέλτα 26
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -19αγ.
Έλτσε 23 -19αγ.
Ρεάλ Σοσιεδάδ 21 -19αγ.
Χετάφε 21 -19αγ.
Τζιρόνα 21 -19αγ.
Σεβίλλη 20
Οσασούνα 19 -19αγ.
Αλαβές 19 -19αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 19
Μαγιόρκα 18
Βαλένθια 17 -19αγ.
Λεβάντε 13 -17αγ.
Οβιέδο 13 -19αγ.
Serie A (20η αγωνιστική)
Κόμο-Μπολόνια 1-1 (90'+ Μπατούρινα-49' Μπιράγκι)
Ουντινέζε-Πίζα 2-2 (19' Καμπασέλε, 40' πεν. Ντέιβις-13' Τραμόνι, 67' Μέιστερ)
Ρόμα-Σασουόλο 2-0 (76΄ Κονέ, 79΄ Σουλέ)
Αταλάντα-Τορίνο 2-0 (13' Ντε Κετελάρε, 90'+5 Πάσαλιτς)
Λέτσε-Πάρμα 11/1
Φιορεντίνα-Μίλαν 11/1
Βερόνα-Λάτσιο 11/1
Ίντερ-Νάπολι 11/1
Τζένοα-Κάλιαρι 12/1
Γιουβέντους-Κρεμονέζε 12/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Ίντερ 42 -18αγ.
Μίλαν 39 -18αγ.
Ρόμα 39 -20αγ.
Νάπολι 38 -18αγ.
Γιουβέντους 36
Κόμο 34
Αταλάντα 31 -20αγ.
Μπολόνια 27
Ουντινέζε 26 -20αγ.
Λάτσιο 25
Τορίνο 23 -20αγ.
Σασουόλο 23 -20αγ.
Κρεμονέζε 22
Κάλιαρι 19
Πάρμα 18 -18αγ.
Λέτσε 17 -18αγ.
Τζένοα 16
Βερόνα 13 -18αγ.
Φιορεντίνα 13
Πίζα 13 -20αγ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα