Η Σίτι διέλυσε με 10-1 την Έξετερ και προκρίθηκε πανηγυρικά στους 32 του Κυπέλλου Αγγλίας, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ισοφάρισε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της απέναντι στην ομάδα της 3ης κατηγορίας
Έμοιαζε περισσότερο με... παράσταση, παρά με αγώνα! Η Μάντσεστερ Σίτι, στο ντεμπούτο του Σεμενιό που συνέδραμε με το πρώτο του γκολ, έκανε φύλλο και φτερό την Έξετερ Σίτι της τρίτης κατηγορίας, την οποία ισοπέδωσε με 10-1 και πανηγύρισε την πρόκριση στους «32» του FA Cup ισοφαρίζοντας τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της ιστορίας της (το 1987 είχε επικρατήσει με το ίδιο σκορ επί της Χάντερσφιλντ, αλλά για το πρωτάθλημα).
Η υπόθεση πρόκριση είχε ξεδιαλύνει πρακτικά από το ημίχρονο, όταν τα γκολ των Αλέιν και Ρόδρι, μαζί με τα δυο αυτογκόλ των φιλοξενούμενων διαμόρφωσαν το 4-0 του πρώτου μέρους. Οι Citizens ωστόσο δεν είχαν κανέναν σκοπό να πάρουν το πόδι από το γκάζι κι αποδείχθηκαν ανελέητοι μετά την ανάπαυλα.
Στο 49΄ο Ρίκο Λιούς έγραψε το 5-0 και πέντε λεπτά αργότερα πήρε τη σκυτάλη η νεότερη μεταγραφή των Citizens, Αντουάν Σεμενιό, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό στο ντεμπούτο του με την ομάδα του Μάντσεστερ. Ρέιντερς, Ο΄Ράιλι, ΜακΑϊντού και Ρίκο Λιούς πρόσθεσαν ακόμα περισσότερα «τεμάχια» στον συνολικό λογαριασμό, με την Έξετερ απλώς να μειώνει προσωρινά σε 9-1 με τον Μπιρτς στο 90΄.
Πρόκριση για Φούλαμ - Μπέρνλι - Μπρέντφορντ
Με ανατροπή πήρε την πρόκριση η Φούλαμ, που επικράτησε 3-1 (61' Γουίλσον, 77' Σμιθ-Ρόου, 90+3' Κέβιν – 30' Χάκνι) της Μίντλεσμπρο εντός έδρας. Την ίδια ώρα η Μπέρνλι ισοπέδωσε με 5-1 τη Μίλγουλ και πήρε με τη σειρά της το εισιτήριο για τη φάση των «32». Πιο... φειδωλή αποδείχθηκε η Μπρέντφορντ, η οποία αρκέστηκε στη νίκη με 2-0 στην έδρα της Σέφιλντ Γουένσντεϊ για να πάρει χωρίς προβλήματα την πρόκριση για τον επόμενο γύρο.
Τα σημερινά αποτελέσματα στον τρίτο γύρο του FA Cup:
Μάντσεστερ Σίτι - Έξετερ Σίτι 10-1
Μπέρνλι - Μίλγουολ 5-1
Φούλαμ - Μίντλεσμπρο 3-1
Μπόρχαμ Γουντ - Μπάρτον 0-5
Ντονκάστερ - Σαουθάμπτον 2-3
Ίπσουιτς - Μπλάκπουλ 2-1
Σέφιλντ Γουένσντεϊ - Μπρέντφορντ 0-2
Στόουκ - Κόβεντρι 1-0
