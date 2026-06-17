Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε ο δεύτερος μετά τον Μέσι που αγωνίζεται σε 6ο Μουντιάλ στην καριέρα του
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Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε ο δεύτερος μετά τον Μέσι που αγωνίζεται σε 6ο Μουντιάλ στην καριέρα του

Ετών 41 ο CR7, ο οποίος από τη συμμετοχή του σε 6ο Μουντιάλ, θέλει να γίνει ο πρώτος που σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις από τη Γερμανία το 2006

Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε ο δεύτερος μετά τον Μέσι που αγωνίζεται σε 6ο Μουντιάλ στην καριέρα του
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Όσο τα χρόνια περνούν οι μεγάλοι παίκτες που γράφουν ιστορία αρχίζουν και αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο το αγαπημένο τους άθλημα. 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ετών 41 παίζει για 6η φορά σε Μουντιάλ και γράφει χρυσή ιστορία με την Πορτογαλία.

Ο πρώτος που το έκανε ήταν χθες το βράδυ, ο μεγάλος του αντίπαλος, Λιονέλ Μέσι, όπου αγωνίστηκε βασικός με την Αργεντινή κόντρα στην Αλγερία και πέτυχε χατ τρικ. 

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας πέτυχε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής αν αφαιρέσουμε τους τερματοφύλακες που αγωνίστηκε ως βασικός σε αγώνα Μουντιάλ, σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών.

Ο Πορτογάλος από την άλλη ψάχνει ακόμα ένα ρεκόρ, το οποίο ο Μέσι δεν μπορεί να το καταφέρει. 

Πέρα από τη συμμετοχή σε 6ο Μουντιάλ, να γίνει ο πρώτος που σκοράρει σε έξι Μουντιάλ, από τη διοργάνωση του 2006 στη Γερμανία. 

Το 2006 στην πρεμιέρα του είχε βρει απέναντί του την Ανγκόλα, τώρα 20 χρόνια μετά είναι το Κονγκό, μια άλλη Αφρικανική ομάδα.

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