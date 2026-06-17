Έγραψε ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγινε ο δεύτερος μετά τον Μέσι που αγωνίζεται σε 6ο Μουντιάλ στην καριέρα του

Ετών 41 ο CR7, ο οποίος από τη συμμετοχή του σε 6ο Μουντιάλ, θέλει να γίνει ο πρώτος που σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις από τη Γερμανία το 2006