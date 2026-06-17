Παναθηναϊκός: Μια αγωνιστική κεκλεισμένων στους πράσινους και 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Ναν για τον καυγά με τον Τζόουνς
SPORTS
Κέντρικ Ναν Ταϊρίκ Τζόουνς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Πρόστιμο ΔΕΑΒ

Παναθηναϊκός: Μια αγωνιστική κεκλεισμένων στους πράσινους και 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Ναν για τον καυγά με τον Τζόουνς

Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε τις ποινές για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Κέντρικ Ναν μετά από όσα έγιναν στον 5ο τελικό της Basket League στο ΣΕΦ

Παναθηναϊκός: Μια αγωνιστική κεκλεισμένων στους πράσινους και 50.000 ευρώ πρόστιμο στον Ναν για τον καυγά με τον Τζόουνς
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Ο πέμπτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ήταν άκρως και ήταν αναμενόμενο ότι μετά τον καυγά του Ταϊρίκ Τζόουνς με τον Κέντρικ Ναν θα είχαμε συνέχεια εκτός γηπέδων.

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Κέντρικ Ναν με 50.000 ευρώ πρόστιμο και μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμμετοχή του Αμερικάνου στο επεισόδιο με τον Τζόουνς. 

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθούν και οι ποινές για τον Αμερικανό ψηλό του Ολυμπιακού αλλά και για την ερυθρόλευκη ΚΑΕ.
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