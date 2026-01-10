Η πρόκριση του αιώνα: Η Μάκλσφιλντ, ομάδα έκτης κατηγορίας απέκλεισε με 2-1 την κάτοχο του FA Cup Κρίσταλ Πάλας, δείτε τα γκολ
Η πρόκριση του αιώνα: Η Μάκλσφιλντ, ομάδα έκτης κατηγορίας απέκλεισε με 2-1 την κάτοχο του FA Cup Κρίσταλ Πάλας, δείτε τα γκολ
Στην Αγγλία μιλούν για τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του θεσμού, ομάδα της «National League North» απέκλεισε ομάδα της Premier League
Η Μάκλσφιλντ επιβεβαίωσε σήμερα για ακόμη μία φορά γιατί το FA Cup είναι η διοργάνωση των μεγάλων εκπλήξεων, αποκλείοντας την κάτοχο του τίτλου Κρίσταλ Πάλας και παίρνοντας την πρόκριση στον 4ο γύρο της διοργάνωσης.
Αυτή τη στιγμή η Μάκλσφιλντ αγωνίζεται στο «National League North», στην έκτη κατηγορία στο αγωνιστικό σύστημα του αγγλικού ποδοσφαίρου (!) και παίζει τους εντός έδρας αγώνες της στο «Moss Rose», στο οποίο νίκησε σήμερα με 2-1 την ομάδα του Λονδίνου, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά.
Η ερασιτεχνική αυτή ομάδα έφθασε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας της με τα γκολ των Ντόουσον (43') και Μπάκλεϊ (60'), ενώ η Πάλας μπόρεσε μόνο να μειώσει στο τέλος (90') με τον Πίνο.
Να σημειωθεί ότι η Κρίσταλ Πάλας έγινε η δεύτερη ομάδα μέσα σε ένα 24ωρο που αποκλείεται πρόωρα από σύλλογο μικρότερης κατηγορίας, μετά το χθεσινοβραδινό «χαστούκι» της Ρέξαμ στη Νότιγχαμ, στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας» με 4-3!
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα του Γ' γύρου του κυπέλλου Αγγλίας έχουν ως εξής:
Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0
Πρέστον-Γουίγκαν 0-1
Αυτή τη στιγμή η Μάκλσφιλντ αγωνίζεται στο «National League North», στην έκτη κατηγορία στο αγωνιστικό σύστημα του αγγλικού ποδοσφαίρου (!) και παίζει τους εντός έδρας αγώνες της στο «Moss Rose», στο οποίο νίκησε σήμερα με 2-1 την ομάδα του Λονδίνου, ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
HISTORY IS MADE! 🤩— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 10, 2026
Sixth-tier side Macclesfield FC knock FA Cup holders Crystal Palace out of the competition! 😳
📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/dz0wIxT3qH
Η ερασιτεχνική αυτή ομάδα έφθασε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ιστορίας της με τα γκολ των Ντόουσον (43') και Μπάκλεϊ (60'), ενώ η Πάλας μπόρεσε μόνο να μειώσει στο τέλος (90') με τον Πίνο.
Να σημειωθεί ότι η Κρίσταλ Πάλας έγινε η δεύτερη ομάδα μέσα σε ένα 24ωρο που αποκλείεται πρόωρα από σύλλογο μικρότερης κατηγορίας, μετά το χθεσινοβραδινό «χαστούκι» της Ρέξαμ στη Νότιγχαμ, στη διαδικασία της «ρώσικης ρουλέτας» με 4-3!
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα του Γ' γύρου του κυπέλλου Αγγλίας έχουν ως εξής:
Πορτ Βέιλ-Φλίτγουντ Τάουν 1-0
Πρέστον-Γουίγκαν 0-1
Ρέξαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 4-3 πέν. / 3-3 κ.δ. και παρ.
Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.
Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1
Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2
Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1
Έβερτον-Σάντερλαντ 10/01
Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 10/01
Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 10/01
Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10/01
Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 10/01
Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 10/01
Μπέρνλι-Μίλγουολ 10/01
Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον 10/01
Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 10/01
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 10/01
Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 10/01
Τότεναμ-Άστον Βίλα 10/01
Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 10/01
Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 10/01
Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 10/01
Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 10/01
Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 11/01
Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 11/01
Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 11/01
Νόριτς-Γουόλσολ 11/01
Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 11/01
Χαλ-Μπλάκμπερν 11/01
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 11/01
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 11/01
Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 12/01
Μίλτον Κέινς Ντονς-Όξφορντ Γιουνάιτεντ 3-4 πέν. / 1-1 κ.δ. και παρ.
Γουλβς-Σρούσμπερι 6-1
Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2
Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1
Έβερτον-Σάντερλαντ 10/01
Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 10/01
Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 10/01
Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10/01
Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 10/01
Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 10/01
Μπέρνλι-Μίλγουολ 10/01
Σάλφορντ Σίτι-Σουίντον 10/01
Μπόρχαμ Γουντ-Μπέρτον Άλμπιον 10/01
Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 10/01
Στόουκ Σίτι-Κόβεντρι 10/01
Τότεναμ-Άστον Βίλα 10/01
Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μερ 10/01
Κέιμπριτζ Γιουνάιτεντ-Μπέρμιγχαμ 10/01
Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 10/01
Τσάρλτον Αθλέτικ-Τσέλσι 10/01
Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 11/01
Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 11/01
Γουέστ Χαμ-Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς 11/01
Νόριτς-Γουόλσολ 11/01
Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 11/01
Χαλ-Μπλάκμπερν 11/01
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 11/01
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 11/01
Λίβερπουλ-Μπάρνσλι 12/01
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα