Παναθηναϊκός: Πουλήθηκε στην Βίτζεβ Λοτζ ο Κάρολ Σφιντέρσκι
SPORTS
Παναθηναϊκός Κάρολ Σφιντέρσκι Βίτζεβ Λοτζ

Παναθηναϊκός: Πουλήθηκε στην Βίτζεβ Λοτζ ο Κάρολ Σφιντέρσκι

Η αγορά του Πολωνού από την ομάδα της πατρίδας του ξεπέρασε το 1 εκατ. ευρώ

Παναθηναϊκός: Πουλήθηκε στην Βίτζεβ Λοτζ ο Κάρολ Σφιντέρσκι
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Στην πατρίδα του επιστρέφει ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο διεθνής Πολωνός φορ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βίτζεβ Λοτζ, αφού υπάρχει συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι είναι γνωστό πως βρισκόταν στη λίστα της Βίτζεβ Λοτζ από τον περασμένο Γενάρη και πλέον σφραγίστηκε η μεταγραφή του.

Το ποσό που θα λάβει ο Παναθηναϊκός από την πολωνική ομάδα είναι της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν μπόνους επίτευξης στόχων, με τα οποία ενδέχεται το όφελος για το τριφύλλι ν' ανέβει στο 1,3 εκατ. ευρώ.

Ο 29χρονος φορ (23/1/97), να σημειωθεί ότι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε 46 συμμετοχές με 9 γκολ και 4 ασίστ. Συνολικά στο τριφύλλι είχε 62 ματς, 13 γκολ και 7 ασίστ σε 1,5 χρόνο. Το πρωί ο έμπειρος επιθετικός βρέθηκε στο Κορωπί και τώρα είναι στην πατρίδα του, όπου περνάει από ιατρικές εξετάσεις στη Βίτζεβ Λοτζ.

Στη Βίτζεβ να θυμίσουμε ότι τον Γενάρη παραχωρήθηκε από τον Παναθηναϊκό και ο τερματοφύλακας Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι.


Πηγή:www.gazzetta.gr
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