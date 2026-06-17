Μαρσέιγ: Πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ και περιορισμοί στις μεταγραφές από την UEFA

Σύμφωνα με την UEFA, η Μαρσέιγ «δεν συμμορφώθηκε με τον κανόνα των ποδοσφαιρικών εσόδων για τη σεζόν 2025-26», ο οποίος αφορά τις λογιστικές περιόδους που ολοκληρώθηκαν το 2023, το 2024 και το 2025