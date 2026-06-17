Μαρσέιγ: Πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ και περιορισμοί στις μεταγραφές από την UEFA
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Μαρσέιγ UEFA

Μαρσέιγ: Πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ και περιορισμοί στις μεταγραφές από την UEFA

Σύμφωνα με την UEFA, η Μαρσέιγ «δεν συμμορφώθηκε με τον κανόνα των ποδοσφαιρικών εσόδων για τη σεζόν 2025-26», ο οποίος αφορά τις λογιστικές περιόδους που ολοκληρώθηκαν το 2023, το 2024 και το 2025 

Μαρσέιγ: Πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ και περιορισμοί στις μεταγραφές από την UEFA
Η Μαρσέιγ δεν θα έχει τη δυνατότητα να προσθέσει νέους ποδοσφαιριστές στη βασική ευρωπαϊκή της λίστα («List A») για τις διοργανώσεις της UEFA τη σεζόν 2026-27, καθώς δεν συμμορφώθηκε με τους οικονομικούς στόχους που είχαν τεθεί στο πλαίσιο συμφωνίας με το Όργανο Οικονομικού Ελέγχου Συλλόγων (CFCB), όπως ανακοίνωσε σήμερα η UEFA.

Η γαλλική ομάδα, η οποία έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, ήταν μεταξύ των συλλόγων που τελούσαν υπό καθεστώς διακανονισμού με την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία και όφειλαν να επιτύχουν συγκεκριμένους οικονομικούς στόχους.

Σύμφωνα με την UEFA, η Μαρσέιγ «δεν συμμορφώθηκε με τον κανόνα των ποδοσφαιρικών εσόδων για τη σεζόν 2025-26», ο οποίος αφορά τις λογιστικές περιόδους που ολοκληρώθηκαν το 2023, το 2024 και το 2025.

Η «List A» αποτελεί το βασικό ρόστερ που δηλώνει κάθε σύλλογος στις διοργανώσεις της UEFA, ενώ η «List B» περιλαμβάνει νεαρούς ποδοσφαιριστές, προερχόμενους κυρίως από τις ακαδημίες, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούνται ανά αγώνα.

Η UEFA προειδοποίησε επίσης ότι σε περίπτωση νέας αποτυχίας συμμόρφωσης με τους οικονομικούς στόχους κατά τη σεζόν 2026-27, η Μαρσέιγ θα αποκλειστεί από την επόμενη ευρωπαϊκή διοργάνωση για την οποία θα προκριθεί μέσα στην επόμενη τριετία.

Παράλληλα, ο γαλλικός σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο έξι εκατομμυρίων ευρώ, ενώ του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση του κανόνα κόστους ρόστερ («squad cost rule»), ο οποίος απαγορεύει στις ομάδες να δαπανούν πάνω από το 70% των συνολικών ποδοσφαιρικών εσόδων τους για μισθούς παικτών και προπονητών, μεταγραφές και αμοιβές ατζέντηδων.

Σε ανακοίνωσή της, η Μαρσέιγ υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στην UEFA και να ανταποκριθεί στους όρους που έχουν τεθεί.

«Η Μαρσέιγ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην ανάπτυξή της πάνω σε στέρεες και βιώσιμες αθλητικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές βάσεις», ανέφερε ο σύλλογος.

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Η UEFA γνωστοποίησε ακόμη ότι η Ρόμα τιμωρήθηκε με πρόστιμο δύο εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση του ίδιου κανόνα, ενώ οι Μίλαν, Μονακό, Μπεσίκτας, Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Αντβέρπ και Τραμπζονσπόρ συμμορφώθηκαν με τους στόχους των συμφωνιών τους και εξήλθαν από το σχετικό καθεστώς επιτήρησης.

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