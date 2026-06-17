Στο παιχνίδι της διεκδίκησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League ο ΣΚΑΪ
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Basket League ΣΚΑΪ Γιάννης Αλαφούζος

Στο παιχνίδι της διεκδίκησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League ο ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ΣΚΑΪ έχει καταθέσει στον ΕΣΑΚΕ πρόταση για να πάρει τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών

Στο παιχνίδι της διεκδίκησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League ο ΣΚΑΪ
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Στο παιχνίδι της διεκδίκησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Stoiximan Basket League έχει εισέλθει ο ΣΚΑΪ

Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα  πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία πήρε πρόσφατα τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδας και του Σούπερ Καπ, ετοιμάζεται να μπει δυναμικά και στον χώρο του μπάσκετ. 

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ έχει καταθέσει πρόταση στον ΕΣΑΚΕ για να πάρει τα δικαιώματα για τα επόμενα χρόνια και αναμένεται η απόφαση ίσως και την Παρασκευή όπου θα συνεδριάσει το ΔΣ της Λίγκας. 

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η τελευταία που είχε τα δικαιώματα η ΕΡΤ έναντι πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι συζητήσεις για τον επιπλέον χρόνο έκαναν για 5.3 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρουν πηγές ο ΣΚΑΪ  προσφέρει διετές συμβόλαιο, με 6.2 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο και  επτά εκατομμυρίων  ευρώ τον δεύτερο χρόνο.

Πηγή: www.gazzetta.gr
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