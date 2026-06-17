Ο Μάντζαρης ανανέωσε με τη Μύκονο για ακόμα έναν χρόνο

Ο Μάντζαρης είναι ο πέμπτος παίκτης με τον οποίο ανανέωσε η Μύκονος. Είχαν προηγηθεί οι Διονύσης Σκουλίδας, Γιάννης Σιδηροηλίας, Ντέβιν Κάναντι και Ταϊρί Άπλμπι. Η ομάδα του «νησιού των ανέμων» έχει αποκτήσει επίσης τον Βασίλη Τόλια.«Η ΚΑΕ Μύκονος Betsson BC ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βαγγέλη Μάντζαρη για τη σεζόν 2026/27.Ο 36χρονος γκαρντ (1,94 μ.) εντάχθηκε στη Μύκονο Betsson πριν από δύο χρόνια και αποτέλεσε σημαντικό μέλος της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου, συμβάλλοντας με την εμπειρία και την ποιότητά του στην ιστορική άνοδο στη Stoiximan GBL, στη συμμετοχή στα playoffs, καθώς και στην πρόκριση στο Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας.Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Βαγγέλης Μάντζαρης σημείωσε 3,2 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ σε 24 συμμετοχές στη regular season, μένοντας στο παρκέ κατά μέσο όρο για 16,4 λεπτά ανά παιχνίδι. Στα playoffs, μέτρησε 1,5 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ στις δύο αναμετρήσεις της προημιτελικής σειράς απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR., ο έμπειρος γκαρντ σχολίασε την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μύκονο Betsson, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας στην καριέρα του και τη σύνδεσή του με τον σύλλογο: «Μετά τον Ολυμπιακό, η Μύκονος αποτελεί την πρώτη ομάδα στην οποία έχω παραμείνει για περισσότερο από έναν χρόνο, οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Γενικά μου αρέσει η σταθερότητα, αλλά δυστυχώς δεν την είχα στον βαθμό που θα ήθελα τα προηγούμενα χρόνια. Η Μύκονος με αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή που ήρθα, όταν ακόμη συμμετείχε στην Elite League, και μαζί πετύχαμε τον στόχο της ανόδου. Τώρα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, μια νέα πρόκληση. Είναι μεγάλο κίνητρο για εμένα προσωπικά και για την ομάδα να ανταποκριθούμε, καθώς ο πήχης έχει ανέβει. Έχουμε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες και γι’ αυτό οφείλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά».Ο Βαγγέλης Μάντζαρης αναφέρθηκε στον ρόλο του στην ομάδα, τονίζοντας: «Πραγματικά, αυτό που νιώθω είναι ότι πλέον, στα 36 μου, απολαμβάνω περισσότερο το παιχνίδι. Προσπαθώ κάθε παιδί που έρχεται να το συμβουλεύω και να του δίνω ό,τι καλύτερο μπορώ από την πλευρά μου, με βάση την εμπειρία μου. Δεν ξέρω αν έχω δει καλύτερη χημεία σε ομάδα από την περσινή χρονιά! Όλοι ήταν πραγματικά έτοιμοι να ακούσουν, να βάλουν το εγώ τους κάτω από το σύνολο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό και αποτελεί τον βασικό λόγο που η Μύκονος πέτυχε τους στόχους της. Ελπίζω και τα παιδιά που θα έρθουν να είναι συνειδητοποιημένα, γιατί το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στο νησί, τόσο από τη διοίκηση όσο και από τον κόσμο και μέσα στην ομάδα, είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας τα τελευταία δύο χρόνια. Και μακάρι να συνεχιστεί».Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αλληλεπίδραση της Μυκόνου Betsson με τους Μυκονιάτες και το νησί: «Το πόσο αγαπούν οι Μυκονιάτες τον τόπο τους, την ομάδα και τα παιδιά τους, γιατί σαν παιδιά τους μας βλέπουν, εγώ δεν το έχω ξαναδεί σε άλλο περιβάλλον! Πραγματικά, το πώς η τοπική κοινωνία αγαπά αυτή την ομάδα και πώς περιμένει κάθε αγώνα και κάθε εκδήλωση για να παρευρεθεί και να μας στηρίξει, τόσο σε καθημερινή όσο και σε αγωνιστική βάση, δεν το έχω ξαναδεί. Από την Elite League, όπου ταξίδευαν παντού, μέχρι τώρα στην GBL, είναι δίπλα μας. Παίζουμε και γι’ αυτούς και εκτιμούμε πολύ αυτό που συμβαίνει».