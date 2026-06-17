Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ισοπαλία με το Κονγκό: «Δεν είναι η αρχή που θέλαμε, τίποτα δεν έχει τελειώσει»
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Εθνική Πορτογαλίας Κριστιάνο Ρονάλντο

Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ισοπαλία με το Κονγκό: «Δεν είναι η αρχή που θέλαμε, τίποτα δεν έχει τελειώσει»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιξε στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του αλλά η Πορτογαλία έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό

Κριστιάνο Ρονάλντο μετά την ισοπαλία με το Κονγκό: «Δεν είναι η αρχή που θέλαμε, τίποτα δεν έχει τελειώσει»
Με γκέλα (1-1) κόντρα στο Κονγκό που επέστρεψε μετά από 52 χρόνια σε Μουντιάλ ξεκίνησε η Πορτογαλία τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά των ΗΠΑ. 

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιξε σε 6ο Μουντιάλ αλλά ήταν κακός και δεν μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα του στην πρεμιέρα του 11ου ομίλου. 



Ο Πορτογάλος έμεινε χωρίς γκολ σε μεγάλη διοργάνωση (Euro, World Cup) για 10ο σερί παιχνίδι και προβλημάτισε με την απόδοσή του. 

Μετά τον αγώνα σχολίασε την πρεμιέρα στα social media: «Δεν είναι η αρχή που θέλαμε, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ψηλά το κεφάλι και συγκέντρωση στο επόμενο παιχνίδι».

Η Πορτογαλία θα παίξει στις 23/6 με το Ουζμπεκιστάν και στις 28/6 με την Κολομβία.

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