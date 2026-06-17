Μουντιάλ 2026: Ο Ελί Γουαχί της Ακτής Ελεφαντοστού συνελήφθη για στημένα παιχνίδια παραμονές του τουρνουά, αλλά ταξίδεψε στην Αμερική

Το Athletic φέρνει στη δημοσιότητα μια περίεργη ιστορία με πρωταγωνιστή τον 23χρονο επιθετικό της γαλλικής Νις, ο οποίος αγωνίστηκε βασικός στον εναρκτήριο αγώνα της Ακτής Ελεφαντοστού εναντίον του Ισημερινού την Κυριακή (14/6).





Όμως ο Ελί Γουαχί, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Athletic, συνελήφθη ως ύποπτος για αδικήματα που σχετίζονται με







Ο Γουαχί συνελήφθη στη συνέχεια από τη γαλλική αστυνομία στις 29 Μαΐου, αμέσως μετά την εξαιρετική του εμφάνιση με δύο γκολ στη νίκη επί της Σεντ Ετιέν, η οποία κράτησε τη Νις στη Ligue 1 (την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας).



Παρά ταύτα, ταξίδεψε κανονικά στη Βόρεια Αμερική για το





Αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάκρισή του υπό αστυνομική κράτηση. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ποδοσφαιριστής δεν είναι μέλος της εθνικής ομάδας της Γαλλίας που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»., δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Μασσαλίας.



Ύποπτα στοιχηματικά μοτίβα και «Spot-Fixing»

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Ο Γουαχί συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 15 Μαΐου, τέσσερις ημέρες πριν από το επίμαχο παιχνίδι με τη Μετς. Σε εκείνο το ματς, αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στο 35ο λεπτό μετά από ένα καθυστερημένο μαρκάρισμα στον αμυντικό της Μετς, Σαντιμπού Σανέ. Δύο λεπτά νωρίτερα είχε υποπέσει σε ακόμη ένα σκληρό φάουλ, το οποίο όμως δεν είχε επιφέρει τιμωρία.



Λόγω αυτής της κάρτας (συμπλήρωσε 5 στη σεζόν), ο παίκτης τιμωρήθηκε και έχασε τον πρώτο αγώνα των μπαράζ παραμονής εναντίον της Σεντ Ετιέν στις 26 Μαΐου. Επέστρεψε στη ρεβάνς τρεις μέρες αργότερα, σκοράροντας δύο γκολ στο εμφατικό 4-1 που κράτησε τη Νις στην κατηγορία, προτού συλληφθεί αμέσως μετά το τέλος του αγώνα από τους πράκτορες της δίωξης οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς.



Μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες, καθώς η έρευνα συνεχίζεται, γεγονός που του επέτρεψε να ταξιδέψει για το Μουντιάλ.



Δεν είναι ο σούπερ σταρ της Ακτής Ελεφαντοστού , ούτε της Νις την οποία παρεμπιπτόντως έσωσε με το γκολ που πέτυχε στα play off παραμονής κόντρα στη Σεντ Ετιέν.Όμως ο Ελί Γουαχί, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Athletic, συνελήφθη ως ύποπτος για αδικήματα που σχετίζονται με στήσιμο αγώνων Δικαστικές πηγές με γνώση των γεγονότων επιβεβαίωσαν ότι ο 23χρονος επιθετικός αποτελεί αντικείμενο ενεργής έρευνας με τις αρχές να. προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο Γουαχί, ενώ αγωνιζόταν με τη φανέλα της Νις, δέχθηκε εσκεμμένα κίτρινη κάρτα στον αγώνα εναντίον της Μετς στις 17 Μαΐου.Ο Γουαχί συνελήφθη στη συνέχεια από τη γαλλική αστυνομία στις 29 Μαΐου, αμέσως μετά την εξαιρετική του εμφάνιση με δύο γκολ στη νίκη επί της Σεντ Ετιέν, η οποία κράτησε τη Νις στη Ligue 1 (την πρώτη κατηγορία της Γαλλίας).Παρά ταύτα, ταξίδεψε κανονικά στη Βόρεια Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο και ξεκίνησε βασικός στη νίκη της Ακτής Ελεφαντοστού με 1-0 επί του Ισημερινού την Κυριακή στο Φιλαδέλφεια, έχοντας μάλιστα δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο.«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας 23χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται στη γαλλική Ligue 1, συνελήφθη στις 29 Μαΐου στο πλαίσιο έρευνας που άνοιξε η εισαγγελία της Μασσαλίας για κατηγορίες που αφορούν οργανωμένη απάτη, οργανωμένη αθλητική διαφθορά, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).Αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάκρισή του υπό αστυνομική κράτηση. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ποδοσφαιριστής δεν είναι μέλος της εθνικής ομάδας της Γαλλίας που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο»., δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας της Μασσαλίας.Ύποπτα στοιχηματικά μοτίβα και «Spot-Fixing»Σύμφωνα με πολλαπλές πηγές, η έρευνα ξεκίνησε όταν η γαλλική Λίγκα (LFP) έλαβε ειδοποιήσεις για ύποπτα στοιχηματικά μοτίβα στην αναμέτρηση της Νις με τη Μετς, τα οποία αφορούσαν πονταρίσματα στο να δεχθεί κίτρινη κάρτα ο Γουαχί. Η πρακτική της χειραγώγησης συγκεκριμένων συμβάντων μέσα σε ένα παιχνίδι (όπως κάρτες, κόρνερ κ.λπ.) είναι διεθνώς γνωστή ως spot-fixing.Ο Γουαχί συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ακτής Ελεφαντοστού για το Παγκόσμιο Κύπελλο στις 15 Μαΐου, τέσσερις ημέρες πριν από το επίμαχο παιχνίδι με τη Μετς. Σε εκείνο το ματς, αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στο 35ο λεπτό μετά από ένα καθυστερημένο μαρκάρισμα στον αμυντικό της Μετς, Σαντιμπού Σανέ. Δύο λεπτά νωρίτερα είχε υποπέσει σε ακόμη ένα σκληρό φάουλ, το οποίο όμως δεν είχε επιφέρει τιμωρία.Λόγω αυτής της κάρτας (συμπλήρωσε 5 στη σεζόν), ο παίκτης τιμωρήθηκε και έχασε τον πρώτο αγώνα των μπαράζ παραμονής εναντίον της Σεντ Ετιέν στις 26 Μαΐου. Επέστρεψε στη ρεβάνς τρεις μέρες αργότερα, σκοράροντας δύο γκολ στο εμφατικό 4-1 που κράτησε τη Νις στην κατηγορία, προτού συλληφθεί αμέσως μετά το τέλος του αγώνα από τους πράκτορες της δίωξης οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς.Μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες, καθώς η έρευνα συνεχίζεται, γεγονός που του επέτρεψε να ταξιδέψει για το Μουντιάλ.

Ο νεαρός επιθετικός είχε εκπροσωπήσει τη Γαλλία στα μικρά κλιμάκια, προτού αλλάξει ποδοσφαιρική εθνικότητα υπέρ της Ακτής Ελεφαντοστού τον περασμένο Μάρτιο. Στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ισημερινό αγωνίστηκε για 55 λεπτά, προτού αντικατασταθεί από τον Ανζέ Γιοάν-Μπονί, με τον Αμάντ Ντιαλό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του στο 90ό λεπτό.



Η FIFA δεν έχει απαντήσει αν ήταν ενήμερη για τη σύλληψη του παίκτη πριν από τη συμμετοχή του στον αγώνα.



Ο Γουαχί αναμένεται πλέον να ταξιδέψει στον Καναδά για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στη Γερμανία στο Τορόντο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις αυτή την εβδομάδα, οι αρχές του Καναδά αρνήθηκαν την είσοδο στη χώρα στον Γκανέζο διεθνή Τόμας Παρτέι, για λόγους που σχετίζονται με τις κατηγορίες βιασμού που αντιμετωπίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο (τις οποίες ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά), δημιουργώντας ερωτηματικά για το αν θα επιτραπεί η είσοδος και στον Γουαχί.