Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Ολυμπιακός: Προσγειώθηκε στην Ελλάδα και ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες ο Μαφέο, βίντεο
Ολυμπιακός: Προσγειώθηκε στην Ελλάδα και ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες ο Μαφέο, βίντεο
Ο 28χρονος Ισπανός μπακ θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό
Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης ο Πάμπλο Μαφέο.
Ο 28χρονος Ισπανός με καταγωγή από την Αργεντινή δεξιός μπακ θα περάσει ιατρικά και θα γίνει ο δεύτερος παίκτης στη σεζόν που θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, μετά τον Κώστα Φορτούνη.
Ο Πάμπλο Μαφέο αγωνιζόταν στη Μαγιόρκα ενώ έχει περάσει από την Μάντσεστερ Σίτι, την Τζιρόνα, την Ουέσκα και την Εσπανιόλ.
Την περασμένη σεζόν είχε 31 αγώνες, 1 γκολ και 2 ασίστ στη La Liga.
«Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι, έρχομαι με πολύ όρεξη, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και ελπίζω να καταφέρω πολλά πράγματα» είπε μεταξύ άλλων κατά την άφιξή του.
Ο 28χρονος Ισπανός με καταγωγή από την Αργεντινή δεξιός μπακ θα περάσει ιατρικά και θα γίνει ο δεύτερος παίκτης στη σεζόν που θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, μετά τον Κώστα Φορτούνη.
Ο Πάμπλο Μαφέο αγωνιζόταν στη Μαγιόρκα ενώ έχει περάσει από την Μάντσεστερ Σίτι, την Τζιρόνα, την Ουέσκα και την Εσπανιόλ.
😆 Χαρούμενος και... όρεξατος για την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Πάμπλο Μαφέο! pic.twitter.com/50NrOhX6tn— Athletiko (@athletiko_gr) June 17, 2026
Την περασμένη σεζόν είχε 31 αγώνες, 1 γκολ και 2 ασίστ στη La Liga.
«Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι, έρχομαι με πολύ όρεξη, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και ελπίζω να καταφέρω πολλά πράγματα» είπε μεταξύ άλλων κατά την άφιξή του.
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