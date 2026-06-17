Ολυμπιακός: Προσγειώθηκε στην Ελλάδα και ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες ο Μαφέο, βίντεο
SPORTS
Πάμπλο Μαφέο Ολυμπιακός Μαγιόρκα

Ολυμπιακός: Προσγειώθηκε στην Ελλάδα και ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες ο Μαφέο, βίντεο

Ο 28χρονος Ισπανός μπακ θα περάσει ιατρικά και θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Προσγειώθηκε στην Ελλάδα και ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες ο Μαφέο, βίντεο
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Στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης ο Πάμπλο Μαφέο.

Ο 28χρονος Ισπανός με καταγωγή από την Αργεντινή  δεξιός μπακ θα περάσει ιατρικά και θα γίνει ο δεύτερος παίκτης στη σεζόν που θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, μετά τον Κώστα Φορτούνη. 

Ο Πάμπλο Μαφέο αγωνιζόταν στη Μαγιόρκα ενώ έχει περάσει από την Μάντσεστερ Σίτι, την Τζιρόνα, την Ουέσκα και την Εσπανιόλ.



Την περασμένη σεζόν είχε 31 αγώνες, 1 γκολ και 2 ασίστ στη La Liga.

«Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι, έρχομαι με πολύ όρεξη, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και ελπίζω να καταφέρω πολλά πράγματα» είπε μεταξύ άλλων κατά την άφιξή του.


Ολυμπιακός: Προσγειώθηκε στην Ελλάδα και ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες ο Μαφέο, βίντεο
Ολυμπιακός: Προσγειώθηκε στην Ελλάδα και ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες ο Μαφέο, βίντεο
Ολυμπιακός: Προσγειώθηκε στην Ελλάδα και ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες ο Μαφέο, βίντεο
Ολυμπιακός: Προσγειώθηκε στην Ελλάδα και ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες ο Μαφέο, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

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