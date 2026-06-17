ΔΕΑΒ: Μια αγωνιστική στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και πρόστιμο στον Ταϊρίκ Τζόουνς για το επεισόδιο με τον Ναν
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΔΕΑΒ Ταϊρίκ Τζόουνς Κέντρικ Ναν Basket League

ΔΕΑΒ: Μια αγωνιστική στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και πρόστιμο στον Ταϊρίκ Τζόουνς για το επεισόδιο με τον Ναν

O Ταϊρίκ Τζόουνς θα κληθεί να πληρώσει 50.000 ευρώ για το ξύλο με τον Κέντρικ Ναν

ΔΕΑΒ: Μια αγωνιστική στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και πρόστιμο στον Ταϊρίκ Τζόουνς για το επεισόδιο με τον Ναν
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Μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Ταϊρίκ Τζόουνς για το επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν επέβαλε η ΔΕΑΒ.

Οι δύο αθλητές έπαιξαν ξύλο έξω από τα αποδυτήρια μετά τον 5ο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ, τελικός που χάρισε τον τίτλο του πρωταθλητή της Basket League στους Πειραιώτες. 

Η ίδια ποινή επιβλήθηκε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και στον Κέντρικ Ναν.
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