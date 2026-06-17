Παναθηναϊκός: Το 12μελες επιτελείου του Νίστρουπ, βοηθός ο Ζέκα
SPORTS
Παναθηναϊκός Κάρλος Ζέκα Γιάκομπ Νίστρουπ

Παναθηναϊκός: Το 12μελες επιτελείου του Νίστρουπ, βοηθός ο Ζέκα

Ο Κάρλος Ζέκα αναλαμβάνει τρίτος βοηθός του Δανού προπονητή

Παναθηναϊκός: Το 12μελες επιτελείου του Νίστρουπ, βοηθός ο Ζέκα
Με 12μελες επιτελείο θα δουλέψει ο Γιάκομπ Νίστρουπ αυτή τη σεζόν στον Παναθηναϊκό. 

Ανάμεσα τους είναι και ο Κάρλος Ζέκα ο οποίος θα εκτελεί χρέη 3ου βοηθού προπονητή. Ο Δανός τεχνικός ξεκίνησε ήδη δουλειά στον ΠΑΟ και την Κυριακή (16:00) στο Κορωπί θα παρουσιαστεί και επίσημα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει ότι καθήκοντα στο επιτελείο του Γιάκομπ Νίστρουπ αναλαμβάνουν οι Στέφαν Μάντσεν (First Assistant Coach), Μόρτεν Μόλκιερ (Second Assistant Coach), Κάσπερ Άνκεργκρεν (First Goalkeeper Coach), Άντερς Στόρσκοβ (Head of Performance), καθώς και ο Νίκλας Πέντερσεν (Analyst).

Παράλληλα, στο τεχνικό επιτελείο εντάσσεται και ο Ζέκα σε ρόλο βοηθού προπονητή.

Επιπρόσθετα, στο προπονητικό επιτελείο ενσωματώνεται και ο Βασίλης Δρούζας ως Head of Performance of PAO LAB & Rehabilitation Coach.

Το προπονητικό επιτελείο διαμορφώνεται ως εξής:

Head Coach: Γιάκομπ Νίστρουπ
First Assistant Coach: Στέφαν Μάντσεν
Κλείσιμο
Second Assistant Coach: Μόρτεν Μόλκιερ
Third Assistant Coach: Ζέκα
First Goalkeeper Coach: Κάσπερ Άνκεργκρεν
Second Goalkeeper Coach: Γιώργος Μουντάκης
Head of Performance: Άντερς Στόρσκοβ
Assistant Physical Trainer: Άγγελος Κονταρίνης
Head of Performance of PAO LAB & Rehabilitation Coach: Βασίλης Δρούζας
Assistant Rehabilitation Coach: Παναγιώτης Παπαθεοδώρου
Analyst: Νίκλας Πέντερσεν
Analyst: Γιάννης Αντωνόπουλος
Analyst: Ηρακλής Τσαρούχης».

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