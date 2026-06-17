Αποθέωση Ιμπραΐμοβιτς για Μέσι: «Ό,τι αγγίζει γίνεται χρυσός, το ποδόσφαιρο φτιάχτηκε για εκείνον»

🚨 Zlatan Ibrahimovic on Lionel Messi's goal against Algeria:



🗣️ Zlatan Ibrahimovic:



I don't think there's a goalkeeper in the world saving that finish. When Messi decides that's where the ball is going, it's over.



People keep asking how he's still doing this at his age. My… pic.twitter.com/PwfRkGZQmd — Sage (@Sage_FCB) June 17, 2026

Δεν μιλάω. Δείχνω. Και απόψε, ο Μέσι το έδειξε σε όλους. Δεν ήταν απλώς τρεις βαθμοί για την Αργεντινή... αυτό ήταν ένα μήνυμα σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο βασιλιάς είναι ακόμα εδώ!», είπε χαρακτηριστικά ο Ζλάταν.