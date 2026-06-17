Αποθέωση Ιμπραΐμοβιτς για Μέσι: «Ό,τι αγγίζει γίνεται χρυσός, το ποδόσφαιρο φτιάχτηκε για εκείνον»
Αποθέωση Ιμπραΐμοβιτς για Μέσι: «Ό,τι αγγίζει γίνεται χρυσός, το ποδόσφαιρο φτιάχτηκε για εκείνον»
Ο Σουηδός θρύλος του αθλήματος τόνισε ότι δε θα αλλάξει κάτι αν ο Μέσι κατακτήσει και δεύτερο Μουντιάλ, απλά θα είναι ακόμα ένας τίτλος στη συλλογή του
Ο Λιονέλ Μέσι τράβηξε για μια ακόμη φορά τα βλέμματα, αυτή τη φορά πετυχαίνοντας χατ-τρικ απέναντι στην Αλγερία και τη νίκη με 3-0 στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ 2026.
Την εμφάνιση αυτή δεν άφησε χωρίς σχόλιο ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς , μιλώντας για την κλάση του Αργεντινού ακόμα και στην ηλικία των 38.
«Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι... αυτό συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όλων των εποχών παίζει ποδόσφαιρο», ανέφερε ο Σουηδός πρώην σπουδαίος επιθετικός.
«Ο Μέσι δεν είχε απλώς ένα καλό εναρκτήριο παιχνίδι... έφτασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο σαν να του ανήκει ακόμα αυτός ο τίτλος.
Είναι σα να φτιάχτηκε για εκείνον αυτό το άθλημα, ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός.
Οι άνθρωποι μιλάνε για ηλικία, για το τέλος μιας εποχής, για πίεση στα 38 και μετά στα 39... αλλά αυτός δεν νιώθει τίποτα από αυτά. Αντίθετα, δημιουργεί πίεση για κάθε αμυντικό στο τουρνουά.
Η Αλγερία προσπάθησε να μείνει βαθιά, προσπάθησε να τον δυσκολέψει, προσπάθησε να είναι ανταγωνιστική... αλλά όταν ο Μέσι παίρνει την μπάλα οπουδήποτε κοντά στην περιοχή, το παιχνίδι ουσιαστικά τελειώνει.
Ένα χατ-τρικ την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου; Αυτό δεν είναι φυσιολογικό... αυτή είναι μια δήλωση.
Αυτή είναι μια προειδοποίηση για κάθε ομάδα που έχει απομείνει σε αυτό το τουρνουά. Και αυτός είναι ο λόγος που η Αργεντινή κέρδισε τόσο άνετα - γιατί όταν έχεις έναν παίκτη σαν αυτόν, δεν χρειάζεσαι δέκα ευκαιρίες.
Χρειάζεσαι μια στιγμή μαγείας... και τους έδωσε τρεις. Τώρα οι άνθρωποι θα αρχίσουν να μιλάνε ξανά... ‘Είναι ακόμα ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο;’
Την εμφάνιση αυτή δεν άφησε χωρίς σχόλιο ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς , μιλώντας για την κλάση του Αργεντινού ακόμα και στην ηλικία των 38.
«Επιτρέψτε μου να σας πω κάτι... αυτό συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όλων των εποχών παίζει ποδόσφαιρο», ανέφερε ο Σουηδός πρώην σπουδαίος επιθετικός.
«Ο Μέσι δεν είχε απλώς ένα καλό εναρκτήριο παιχνίδι... έφτασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο σαν να του ανήκει ακόμα αυτός ο τίτλος.
Είναι σα να φτιάχτηκε για εκείνον αυτό το άθλημα, ό,τι πιάνει γίνεται χρυσός.
Οι άνθρωποι μιλάνε για ηλικία, για το τέλος μιας εποχής, για πίεση στα 38 και μετά στα 39... αλλά αυτός δεν νιώθει τίποτα από αυτά. Αντίθετα, δημιουργεί πίεση για κάθε αμυντικό στο τουρνουά.
Η Αλγερία προσπάθησε να μείνει βαθιά, προσπάθησε να τον δυσκολέψει, προσπάθησε να είναι ανταγωνιστική... αλλά όταν ο Μέσι παίρνει την μπάλα οπουδήποτε κοντά στην περιοχή, το παιχνίδι ουσιαστικά τελειώνει.
Ένα χατ-τρικ την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου; Αυτό δεν είναι φυσιολογικό... αυτή είναι μια δήλωση.
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Αυτή είναι μια προειδοποίηση για κάθε ομάδα που έχει απομείνει σε αυτό το τουρνουά. Και αυτός είναι ο λόγος που η Αργεντινή κέρδισε τόσο άνετα - γιατί όταν έχεις έναν παίκτη σαν αυτόν, δεν χρειάζεσαι δέκα ευκαιρίες.
Χρειάζεσαι μια στιγμή μαγείας... και τους έδωσε τρεις. Τώρα οι άνθρωποι θα αρχίσουν να μιλάνε ξανά... ‘Είναι ακόμα ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο;’
Δεν μιλάω. Δείχνω. Και απόψε, ο Μέσι το έδειξε σε όλους. Δεν ήταν απλώς τρεις βαθμοί για την Αργεντινή... αυτό ήταν ένα μήνυμα σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο βασιλιάς είναι ακόμα εδώ!», είπε χαρακτηριστικά ο Ζλάταν.
🚨 Zlatan Ibrahimovic on Lionel Messi's goal against Algeria:— Sage (@Sage_FCB) June 17, 2026
🗣️ Zlatan Ibrahimovic:
I don't think there's a goalkeeper in the world saving that finish. When Messi decides that's where the ball is going, it's over.
People keep asking how he's still doing this at his age. My… pic.twitter.com/PwfRkGZQmd
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