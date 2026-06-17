Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Πατέρας έκανε έκπληξη στον γιο του εισιτήρια για το παιχνίδι της εθνικής Κολομβίας στο Μουντιάλ και εκείνος έβαλε τα κλάματα, δείτε βίντεο
Πατέρας έκανε έκπληξη στον γιο του εισιτήρια για το παιχνίδι της εθνικής Κολομβίας στο Μουντιάλ και εκείνος έβαλε τα κλάματα, δείτε βίντεο
Ένας πατέρας στην Κολομβία ήταν έτοιμος να φύγει για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα κόντρα στο Ουζμπεκιστάν στο Μεξικό και έκανε το όνειρο του παιδιού του πραγματικότητα
Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα ικανό να χαρίσει τις πιο όμορφες ιστορίες. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μία συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο αεροδρόμιο της Κολομβίας αγγίζοντας την καρδιά κάθε ποδοσφαιρόφιλου άλλα και ανθρώπου. Ένας πατέρας, ο οποίος φοράει τη χαρακτηριστική κίτρινη φανέλα της εθνικής ομάδας, φαίνεται να αποχαιρετά τον γιο του, καθώς ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της χώρας του κόντρα στο Ουζμπεκιστάν στο γήπεδο Estadio Banorte στο Μεξικό για το Μουντιάλ.
Στο τέλος, η μητέρα του έδωσε ένα σακίδιο στα χρώματα της εθνικής Κολομβίας και πλέον ήταν έτοιμος να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα, να παρακολουθήσει την εθνική Κολομβίας σε έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον πατέρα του.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε και έγινε γρήγορα viral στα social media, ο πιτσιρικάς εμφανίζεται στεναχωρημένος και απογοητευμένος που δε θα μπορέσει να συνοδεύσει τον πατέρα του στο ταξίδι. Ωστόσο, την ώρα που ο πατέρας έδειχνε τα εισιτήρια στον γιο του, του ζήτησε να αποχαιρετήσει τη μαμά του, αφήνοντας τον να στέκεται μπερδεμένος και ξαφνιασμένος. Στη συνέχεια του έδωσε τα δικά του εισιτήρια. Ο μικρός μη μπορώντας να πιστέψει τι έχει μόλις συμβεί γύρισε προς τη μητέρα του με ένα βλέμμα απορίας, η οποία του είπε «θα πας στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τον μπαμπά». Ο γιος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του, έβαλε τα κλάματα και αγκάλιασε σφιχτά τον πατέρα του.
He thought he was dropping off Dad who was flying to support his team... but the boy was in for a surprise that left them both in tears 😭 (🎥:chofie13) pic.twitter.com/P4KS9SbWIS— GoodNewsMovement (@GoodNewsMVT) June 16, 2026
Στο τέλος, η μητέρα του έδωσε ένα σακίδιο στα χρώματα της εθνικής Κολομβίας και πλέον ήταν έτοιμος να κάνει το όνειρο του πραγματικότητα, να παρακολουθήσει την εθνική Κολομβίας σε έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον πατέρα του.
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