Ο Χαβιέ Μπαρδέμ έγινε ο πρώτος Ισπανός ηθοποιός που τιμήθηκε με τελετή αποτυπωμάτων στο TCL Chinese Theatre του Χόλιγουντ
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Χαβιέ Μπαρδέμ Διάκριση

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ έγινε ο πρώτος Ισπανός ηθοποιός που τιμήθηκε με τελετή αποτυπωμάτων στο TCL Chinese Theatre του Χόλιγουντ

Ο 57χρονος άφησε τα αποτυπώματα των χεριών και των ποδιών του, αλλά και της μύτης του στο τσιμέντο, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ έγινε ο πρώτος Ισπανός ηθοποιός που τιμήθηκε με τελετή αποτυπωμάτων στο TCL Chinese Theatre του Χόλιγουντ
Γεωργία Κοτζιά
Ο πρώτος Ισπανός ηθοποιός που τιμήθηκε με τελετή αποτυπωμάτων στο TCL Chinese Theatre του Χόλιγουντ έγινε ο Χαβιέ Μπαρδέμ.

Ο 57χρονος την Τρίτη 16 Ιουνίου άφησε τα αποτυπώματα των χεριών και των ποδιών του στο τσιμέντο, ακολουθώντας την παράδοση που έχουν τιμήσει οι μεγαλύτεροι αστέρες του κινηματογράφου. Με χιούμορ και διάθεση να διασκεδάσει τον κόσμο που βρισκόταν εκεί, ο ηθοποιός δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτά, αλλά άφησε και το αποτύπωμα της μύτης του, προκαλώντας γέλια.

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Στο πλευρό του βρέθηκε η σύζυγός του, Πενέλοπε Κρουζ, για να τον στηρίξει και να τον θαυμάσει σε αυτή την τόσο σημαντική για εκείνον στιγμή.

Μετά την τελετή, ο Μπαρδέμ μίλησε με συγκίνηση για τη σημασία που έχει για τον ίδιο η διάκριση αυτή, αλλά και για την οικογένειά του: «Με συγκινεί το επώνυμο Μπαρδέμ, ένα όνομα που βρίσκεται πολλά χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Εγώ δεν είμαι παρά ένας εκπρόσωπος αυτού του επωνύμου. Το γεγονός πως το όνομα Μπαρδέμ θα βρίσκεται εκεί με κάνει πολύ ευτυχισμένο για τη μητέρα μου, τον θείο μου, τα ξαδέρφια μου, τα αδέλφια μου, τους παππούδες μου», είπε μεταξύ άλλων.

Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Γεωργία Κοτζιά

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