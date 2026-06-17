Ο Χαβιέ Μπαρδέμ έγινε ο πρώτος Ισπανός ηθοποιός που τιμήθηκε με τελετή αποτυπωμάτων στο TCL Chinese Theatre του Χόλιγουντ

Ο 57χρονος άφησε τα αποτυπώματα των χεριών και των ποδιών του, αλλά και της μύτης του στο τσιμέντο, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης