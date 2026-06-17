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Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε στα 58 του ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά
Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε στα 58 του ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά
Ο Γάλλος προπονητής πάλευε για χρόνια με τον καρκίνο στο πάγκρεας
Θλίψη προκάλεσε στο γαλλικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του προπονητή της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας, όπως γνωστοποίησε σήμερα η οικογένειά του.
Ο Ρουά είχε κρατήσει μυστική την ασθένειά του επί τριάμισι χρόνια, συνεχίζοντας παράλληλα το έργο του στην τεχνική ηγεσία της Μπρεστ. Ανέλαβε την ομάδα τον Ιανουάριο του 2023, επιστρέφοντας στους πάγκους έπειτα από μία δεκαετία απουσίας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος θεωρούνταν φαβορί για υποβιβασμό.
Υπό την καθοδήγησή του, η Μπρεστ πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη Ligue 1 τη σεζόν 2023-24 και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πορεία αυτή χάρισε στον Ρουά και το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς στο γαλλικό πρωτάθλημα.
«Η περίοδος που πέρασε στη Μπρεστ ήταν μία από τις ομορφότερες της ζωής του. Του έδωσε δύναμη, χαρά και λόγο να συνεχίσει, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση.
«Με τους παίκτες του δημιούργησε έναν σπάνιο και ξεχωριστό δεσμό. Τους αγαπούσε βαθιά και ήταν υπερήφανος, πραγματικά υπερήφανος, που ήταν προπονητής τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Πριν ακολουθήσει καριέρα ως προπονητής και αθλητικός διευθυντής σε συλλόγους όπως η Νις, η Λανς και η Γουότφορντ, ο Ρουά είχε διαγράψει μακρά πορεία ως ποδοσφαιριστής τη δεκαετία του 1990. Αγωνιζόμενος στη θέση του αμυντικού μέσου, κατέγραψε περισσότερες από 300 συμμετοχές στα γαλλικά γήπεδα με τις φανέλες των Νις, Λιόν και Μαρσέιγ, ενώ πέρασε και από την αγγλική Σάντερλαντ.
Ο Ρουά είχε κρατήσει μυστική την ασθένειά του επί τριάμισι χρόνια, συνεχίζοντας παράλληλα το έργο του στην τεχνική ηγεσία της Μπρεστ. Ανέλαβε την ομάδα τον Ιανουάριο του 2023, επιστρέφοντας στους πάγκους έπειτα από μία δεκαετία απουσίας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο σύλλογος θεωρούνταν φαβορί για υποβιβασμό.
Éric Roy est décédé à l'âge de 58 ans, a annoncé sa famille.— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 17, 2026
Joueur, il aura porté les couleurs de Nice, Toulon, Marseille, Lyon, Sunderland, Troyes et du Rayo Vallecano. Il entraînait le Stade brestois depuis 2023.
Toutes nos pensées et notre soutien vont à sa famille et ses… pic.twitter.com/yBIr3sTmdZ
Υπό την καθοδήγησή του, η Μπρεστ πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη Ligue 1 τη σεζόν 2023-24 και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πορεία αυτή χάρισε στον Ρουά και το βραβείο του κορυφαίου προπονητή της χρονιάς στο γαλλικό πρωτάθλημα.
«Η περίοδος που πέρασε στη Μπρεστ ήταν μία από τις ομορφότερες της ζωής του. Του έδωσε δύναμη, χαρά και λόγο να συνεχίσει, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση.
«Με τους παίκτες του δημιούργησε έναν σπάνιο και ξεχωριστό δεσμό. Τους αγαπούσε βαθιά και ήταν υπερήφανος, πραγματικά υπερήφανος, που ήταν προπονητής τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Πριν ακολουθήσει καριέρα ως προπονητής και αθλητικός διευθυντής σε συλλόγους όπως η Νις, η Λανς και η Γουότφορντ, ο Ρουά είχε διαγράψει μακρά πορεία ως ποδοσφαιριστής τη δεκαετία του 1990. Αγωνιζόμενος στη θέση του αμυντικού μέσου, κατέγραψε περισσότερες από 300 συμμετοχές στα γαλλικά γήπεδα με τις φανέλες των Νις, Λιόν και Μαρσέιγ, ενώ πέρασε και από την αγγλική Σάντερλαντ.
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