Έκθαμβος ο Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλλιών για το δείπνο με τον Μακρόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα, χαίρομαι που θα τα δείτε, είπε ο Γάλλος πρόεδρος στον Αμερικανό ηγέτη αναφερόμενος στο εσωτερικό των Βερσαλλιών