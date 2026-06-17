Έκθαμβος ο Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλλιών για το δείπνο με τον Μακρόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έκθαμβος ο Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλλιών για το δείπνο με τον Μακρόν, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα, χαίρομαι που θα τα δείτε, είπε ο Γάλλος πρόεδρος στον Αμερικανό ηγέτη αναφερόμενος στο εσωτερικό των Βερσαλλιών
Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε απόψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλλιών, μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τον Αμερικανό ομόλογό του μόλις βγήκε από τη λιμουζίνα του. Οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν την περίφημη Αίθουσα των Κατόπτρων, το βασιλικό παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην αμερικανική επανάσταση, προτού δειπνήσουν.
O Μακρόν υποδέχθηκε με χιούμορ και εμφανή διάθεση να δημιουργήσει θερμό κλίμα τον Τραμπ στο Παλάτι των Βερσαλλιών, σχολιάζοντας με νόημα τον πολυτελή διάκοσμο του ιστορικού ανακτόρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου.
«Υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα, χαίρομαι που θα τα δείτε», είπε ο Γάλλος πρόεδρος αναφερόμενος στο εσωτερικό των Βερσαλλιών.
«Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλλίες» είχε δηλώσει ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλλίες, δεν είναι επιχρυσωμένες, είναι το βαρύ πυροβολικό. Και επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, που είναι γνωστός για τη λατρεία του στον χρυσό, με τον οποίο έχει διακοσμήσει μεγάλο μέρος του Λευκού Οίκου μετά την επιστροφή του στην εξουσία, το 2025.
Στη Γαλλία, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι ο Μακρόν οργάνωσε το δείπνο στην κατοικία του Βασιλιά Ήλιου για να καλοπιάσει τον Τραμπ, που είναι γνωστός για την αγάπη του στις πολυτελείς δεξιώσεις.
«Δεν πρόκειται για γκαλά, αλλά για ένα δείπνο για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια» από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ «επειδή η Γαλλία έπαιξε κάποιον ρόλο», εξήγησε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος.
Δείτε φωτογραφίες
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τον Αμερικανό ομόλογό του μόλις βγήκε από τη λιμουζίνα του. Οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν την περίφημη Αίθουσα των Κατόπτρων, το βασιλικό παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην αμερικανική επανάσταση, προτού δειπνήσουν.
O Μακρόν υποδέχθηκε με χιούμορ και εμφανή διάθεση να δημιουργήσει θερμό κλίμα τον Τραμπ στο Παλάτι των Βερσαλλιών, σχολιάζοντας με νόημα τον πολυτελή διάκοσμο του ιστορικού ανακτόρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου.
«Υπάρχουν πολλά χρυσά στολίδια εκεί μέσα, χαίρομαι που θα τα δείτε», είπε ο Γάλλος πρόεδρος αναφερόμενος στο εσωτερικό των Βερσαλλιών.
🚨WATCH: President Trump is welcomed to the Palace of Versailles by French President Emmanuel Macron and French First Lady Brigitte Macron. pic.twitter.com/MajVgWE3d9— Off The Press (@OffThePress1) June 17, 2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του όταν έλαβε την πρόσκληση του Γάλλου ομολόγου του, Εμανουέλ Μακρόν, να δειπνήσουν στις Βερσαλλίες, στο «βαρύ πυροβολικό» όπως χαρακτήρισε το ανάκτορο του Λουδοβίκου ΙΔ'.
Après 2h de retard— Thomas Beker (@ThomasBeker_) June 17, 2026
Donald Trump est accueilli à Versailles par Emmanuel Macron.
Place à une visite express de la galerie des glaces, l’exposition temporaire sur l’indépendance américaine… et le dîner @RMCInfo pic.twitter.com/ld9mufhM90
«Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλλίες» είχε δηλώσει ο Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλλίες, δεν είναι επιχρυσωμένες, είναι το βαρύ πυροβολικό. Και επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, που είναι γνωστός για τη λατρεία του στον χρυσό, με τον οποίο έχει διακοσμήσει μεγάλο μέρος του Λευκού Οίκου μετά την επιστροφή του στην εξουσία, το 2025.
Στη Γαλλία, η αντιπολίτευση θεωρεί ότι ο Μακρόν οργάνωσε το δείπνο στην κατοικία του Βασιλιά Ήλιου για να καλοπιάσει τον Τραμπ, που είναι γνωστός για την αγάπη του στις πολυτελείς δεξιώσεις.
«Δεν πρόκειται για γκαλά, αλλά για ένα δείπνο για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια» από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ «επειδή η Γαλλία έπαιξε κάποιον ρόλο», εξήγησε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα