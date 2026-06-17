Παναθηναϊκός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ και τους Λεσόρ, Γκραντ για τα επεισόδια με αστυνομικούς στο ΣΕΦ
Παναθηναϊκός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ και τους Λεσόρ, Γκραντ για τα επεισόδια με αστυνομικούς στο ΣΕΦ
Η ΔΕΑΒ αναφέρεται σε σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με την Αστυνομία
Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκαν ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ για τα επεισόδια που έγιναν με αστυνομικούς στο ΣΕΦ μετά τον 5ο τελικό με τον Ολυμπιακό.
Η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΑΒ
«Καλεί σε ακρόαση, στις 22/06/2026, την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τον ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ και τον ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ, επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με την Αστυνομία, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι δύο επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 13/06/2026, για τα Play Offs του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026.
Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».
Η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΑΒ
«Καλεί σε ακρόαση, στις 22/06/2026, την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τον ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ και τον ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ, επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με την Αστυνομία, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι δύο επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 13/06/2026, για τα Play Offs του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026.
Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα