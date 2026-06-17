Παναθηναϊκός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ και τους Λεσόρ, Γκραντ για τα επεισόδια με αστυνομικούς στο ΣΕΦ
SPORTS
ΔΕΑΒ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Ματίας Λεσόρ Τζέριαν Γκραντ

Παναθηναϊκός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ και τους Λεσόρ, Γκραντ για τα επεισόδια με αστυνομικούς στο ΣΕΦ

Η ΔΕΑΒ αναφέρεται σε σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με την Αστυνομία 

Παναθηναϊκός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ και τους Λεσόρ, Γκραντ για τα επεισόδια με αστυνομικούς στο ΣΕΦ
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Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκαν ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ για τα επεισόδια που έγιναν με αστυνομικούς στο ΣΕΦ μετά τον 5ο τελικό με τον Ολυμπιακό. 

Η σχετική ανακοίνωση της ΔΕΑΒ 

«Καλεί σε ακρόαση, στις 22/06/2026, την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τον ΜΑΤΙΑΣ ΛΕΣΟΡ και τον ΤΖΕΡΙΑΝ ΓΚΡΑΝΤ, επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με την Αστυνομία, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι δύο επαγγελματίες καλαθοσφαιριστές, στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 13/06/2026, για τα Play Offs του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».
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