Παναθηναϊκός: Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την ΚΑΕ και τους Λεσόρ, Γκραντ για τα επεισόδια με αστυνομικούς στο ΣΕΦ

Η ΔΕΑΒ αναφέρεται σε σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μεταξύ αθλητών και παραγόντων της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ με την Αστυνομία