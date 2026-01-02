Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Παλεύουμε στο court σαν Σπαρτιάτες!»
Το «εκρηκτικό» δίδυμο Τσιτσιπά - Σάκκαρη αποθεώνει τη μεταξύ του χημεία μετά το 3-0 επί της Ιαπωνίας, με τον Στέφανο να δίνει το σύνθημα για τη συνέχεια του United Cup
Με χαμόγελα, αισιοδοξία και υπερηφάνεια συνοδεύτηκε η θριαμβευτική πρεμιέρα της Εθνικής ομάδας τένις στο United Cup του Περθ. Μετά την απόλυτη κυριαρχία επί της Ιαπωνίας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη μίλησαν για το ομαδικό πνεύμα που τους ενώνει εντός Court αγωνιζόμενοι για την Εθνική.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, φανερά ικανοποιημένος για την επιστροφή του στη δράση μετά από ένα διάστημα απουσίας, εξέφρασε τη λατρεία του για την αυστραλιανή πόλη. «Είναι εκπληκτικό που επέστρεψα. Το Περθ είναι ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς, το εννοώ απόλυτα. Με τη Μαρία έχουμε παίξει πολλές φορές μαζί, έχουμε δεθεί και έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα μέσα στα χρόνια», τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής.
Από την πλευρά της, η Μαρία Σάκκαρη αποθέωσε το παιχνίδι του Στέφανου στο μεικτό διπλό, εξηγώντας πόσο απλοποιεί την κατάσταση για την ίδια:
«Ο Στεφ κάνει τη ζωή μου ευκολότερη, νιώθω ότι δεν κάνω τίποτα στο court! Καλύπτει τεράστιο μέρος του γηπέδου. Έχουμε καλή χημεία, παίζουμε μαζί από το 2019, πρώτη φορά που παίξαμε μαζί ήταν στο Περθ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε υγιείς, παίζουμε ξανά καλά και απολαμβάνουμε το πνεύμα της ομάδας και τον χρόνο που περνάμε μαζί. Δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό σε αυτή τη συνεργασία και την ομάδα».
Το «σπαρτιάτικο» πνεύμα
Το αποκορύφωμα της συνέντευξης ήρθε όταν ο Τσιτσιπάς θέλησε να περιγράψει το πάθος με το οποίο αγωνίζονται όταν φορούν το εθνόσημο. Χρησιμοποιώντας έναν ιστορικό παραλληλισμό, τόνισε πως η μαχητικότητά τους πηγάζει από τις ρίζες τους:
«Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για τη χώρα μας, αυτό κάνουμε καλύτερα. Δεν ξέρω αν βγάζουμε τα καλύτερα χτυπήματα, αλλά προσπαθούμε να φέρουμε στο court αυτό που έκαναν οι Σπαρτιάτες. Και η Μαρία τυγχάνει να είναι Σπαρτιάτισσα!», κατέληξε ο Στέφανος.
Η ελληνική ομάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στην αναμέτρηση με τη Μεγάλη Βρετανία τη Δευτέρα, όπου θα αγωνιστεί με την ψυχολογία στα ύψη.
“Just like the Spartans, we’re trying to bring that to the tennis court!” 🇬🇷👏— Tennis Channel (@TennisChannel) January 2, 2026
Maria Sakkari and Stefanos Tsitsipas are feeling the team spirit after sweeping Japan.#UnitedCup pic.twitter.com/svro0J9EX3
