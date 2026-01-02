Στέφανος Τσιτσιπάς: «Παλεύουμε στο court σαν Σπαρτιάτες!»

Το «εκρηκτικό» δίδυμο Τσιτσιπά - Σάκκαρη αποθεώνει τη μεταξύ του χημεία μετά το 3-0 επί της Ιαπωνίας, με τον Στέφανο να δίνει το σύνθημα για τη συνέχεια του United Cup