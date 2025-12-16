Γιασικεβίτσιους: «Κοιμόμασταν στο πρώτο μέρος, κάναμε εύκολη τη δουλειά στον Παναθηναϊκό»

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε στάθηκε στα 22 λάθη της ομάδας του, τονίζοντας πως η υποτονική εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στοίχισε τη νίκη απέναντι στους «πράσινους»