Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Γιασικεβίτσιους: «Κοιμόμασταν στο πρώτο μέρος, κάναμε εύκολη τη δουλειά στον Παναθηναϊκό»
Γιασικεβίτσιους: «Κοιμόμασταν στο πρώτο μέρος, κάναμε εύκολη τη δουλειά στον Παναθηναϊκό»
Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε στάθηκε στα 22 λάθη της ομάδας του, τονίζοντας πως η υποτονική εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, στοίχισε τη νίκη απέναντι στους «πράσινους»
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είδε τη Φενέρμπαχτσε να χάνει το εντυπωσιακό σερί έξι νικών της στην EuroLeague, μετά την ήττα με 77-81 από τον Παναθηναϊκό AKTOR μέσα στην Ulker Sports Arena. Ο Λιθουανός τεχνικός, μιλώντας μετά τη λήξη του αγώνα, στάθηκε στον υψηλό αριθμό λαθών της ομάδας του και την κακή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου.
«Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, σήμερα δεν ήταν η μέρα μας», παραδέχθηκε ο Γιασικεβίτσιους.
Αν και αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών του στο δεύτερο μέρος, η ζημιά είχε ήδη γίνει: «Τα παιδιά έδειξαν απίστευτο πνεύμα στο γήπεδο, παλέψαμε μέχρι το τέλος με ένα κάπως περιορισμένο rotation».
Όμως, έκανε λόγο για ολική αφύπνιση που άργησε να έρθει:
«Ωστόσο, κοιμόμασταν εντελώς στο πρώτο μέρος και δεν παίξαμε όπως συνήθως ούτε στο δεύτερο. Είχαμε πάρα πολλά λάθη, 22 συνολικά. Κάναμε εύκολη τη δουλειά στον Παναθηναϊκό».
Ο Λιθουανός προπονητής εστίασε έτσι στο απογοητευτικό ξεκίνημα και τις κακές επιλογές που επέτρεψαν στους «πράσινους» να πάρουν αυτοπεποίθηση και τελικά να φύγουν με ένα σπουδαίο «διπλό» από την Κωνσταντινούπολη.
«Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, σήμερα δεν ήταν η μέρα μας», παραδέχθηκε ο Γιασικεβίτσιους.
Αν και αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών του στο δεύτερο μέρος, η ζημιά είχε ήδη γίνει: «Τα παιδιά έδειξαν απίστευτο πνεύμα στο γήπεδο, παλέψαμε μέχρι το τέλος με ένα κάπως περιορισμένο rotation».
Όμως, έκανε λόγο για ολική αφύπνιση που άργησε να έρθει:
«Ωστόσο, κοιμόμασταν εντελώς στο πρώτο μέρος και δεν παίξαμε όπως συνήθως ούτε στο δεύτερο. Είχαμε πάρα πολλά λάθη, 22 συνολικά. Κάναμε εύκολη τη δουλειά στον Παναθηναϊκό».
Ο Λιθουανός προπονητής εστίασε έτσι στο απογοητευτικό ξεκίνημα και τις κακές επιλογές που επέτρεψαν στους «πράσινους» να πάρουν αυτοπεποίθηση και τελικά να φύγουν με ένα σπουδαίο «διπλό» από την Κωνσταντινούπολη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα