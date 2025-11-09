Λέτο: «Σε καταστρέφει ο Ολυμπιακός αν του αφήσεις ένα-δυο μέτρα περιθώριο»
SPORTS
Κηφισιά Ολυμπιακός Σεμπάστιαν Λέτο

Λέτο: «Σε καταστρέφει ο Ολυμπιακός αν του αφήσεις ένα-δυο μέτρα περιθώριο»

Το σχόλιο του Σεμπάστιαν Λέτο για το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Ολυμπιακό

Λέτο: «Σε καταστρέφει ο Ολυμπιακός αν του αφήσεις ένα-δυο μέτρα περιθώριο»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Κηφισιά ηττήθηκε 3-1 από τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη με τον Σεμπάστιαν Λέτο να αναλύει το παιχνίδι στην Cosmote TV. 

Ο Λέτο πάντως δέχθηκε κίτρινη κάρτα και δεν θα είναι στο επόμενο ματς στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ στον πάγκο της ομάδας του. 

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο 

«Ήταν δύσκολο το έργο μας. Το πλάνο μας ήταν να μην τους αφήσουμε να παίξουν, κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο απέναντι στον Ολυμπιακό. Όταν τα καταφέραμε και ήμασταν πιο συμπαγείς σταματώντας την μεταβίβαση της μπάλας του Ολυμπιακού, τότε έκανε τη διαφορά η ατομική ποιότητα των αντιπάλων. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν συμπαγείς, σκοράραμε, είχαμε κι άλλη ευκαιρία, αλλά αν αφήσεις στον Ολυμπιακό ένα-δυο μέτρα περιθώριο, τότε μπορεί να σε καταστρέψει.

Όπως βλέπετε με κάθε αντίπαλο προσπαθούμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα βγαίνει συνεχώς σε καλό, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε στο ίδιο στυλ ποδοσφαίρου. Όσον αφορά στην κίτρινη κάρτα, δεν ξέρω αν την πήρα εγώ. Θα δούμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης

Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων

Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης