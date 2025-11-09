Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης

Παραδέχθηκε, μάλιστα, πως υπήρξε περίοδος που όπως είπε χαρακτηριστικά «χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποίησε τα μέσα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνώριζε καλά το παιχνίδι της τηλεοπτικής έκθεσης. Δεσπόζει στο YouTube η εμφάνισή του στο, όπου σε μια σκηνή που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με παρουσιάστρια που τον ειρωνεύτηκε δημόσια. Η ένταση κλιμακώθηκε και εκείνος απάντησε με ύβρεις.Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η συνέντευξή του στοτηςη οποία προκάλεσε αναταράξεις στους κόλπους της Ελλαδικής Εκκλησίας. Ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά που εκπρόσωπος των παλαιοημερολογιτών περνούσε το κατώφλι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.Εκεί μίλησε για όλα, για τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για τις υπόλοιπες παρατάξεις του παλαιού ημερολογίου.Στην ίδια συνέντευξη κάλεσε ανοιχτά τον Ιερώνυμο σε διάλογο με τις παρατάξεις των παλαιοημερολογιτών, ενώ απηύθυνε έκκληση στοννα αναγνωριστούν οι ιερείς του παλαιού ημερολογίου ως κρατικοί λειτουργοί, με δικαιώματα και ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Παρουσίασε, επίσης, το βιβλίο του δηλώνοντας πως τα έσοδά του θα διατεθούν για την ανέγερση Ιερού Ναού αφιερωμένου στον Άγιο Παρθένιο, προστάτη των καρκινοπαθών.