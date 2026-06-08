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Τραγωδία στην Καλαμάτα: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα
Τραγωδία στην Καλαμάτα: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα
Η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά και προσέκρουσε με σφοδρότητα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας, στο δρόμο Κιτριών – Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο Έλληνα οδηγό μοτοσικλέτας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα κινούνταν με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά και προσέκρουσε με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα ο 29χρονος να εκτιναχθεί από το όχημά του και να βρεθεί στο οδόστρωμα.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο περίπου 25 λεπτά αργότερα, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε ήδη καταλήξει. Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα κινούνταν με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας της προς τα αριστερά και προσέκρουσε με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα ο 29χρονος να εκτιναχθεί από το όχημά του και να βρεθεί στο οδόστρωμα.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο περίπου 25 λεπτά αργότερα, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε ήδη καταλήξει. Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.
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