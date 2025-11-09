Μεντιλίμπαρ: Ήμασταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, μου αρέσει που όλοι είναι διαθέσιμοι

Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα 3-1 της Κηφισιάς στη Νεάπολη και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League 1.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τον Νασιμέντο να κάνει σπουδαία εμφάνιση, τον Ζέλσον να συνεχίζει σε υψηλά στάνταρ όπως με την PSV και φυσικά μιλώντας στην Cosmote TV δήλωσε ευχαριστημένος από τη νίκη και την απόδοση των παικτών του.





Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι. Ωστόσο, οι αρχές των δύο πρώτων ημιχρόνων δεν ήταν καλές. Στο πρώτο ημίχρονο με το που ξεκίνησε ο αγώνας είχαν την πρώτη ευκαιρία. Η μπάλα πήγε άουτ για πάρα πολύ λίγο και στο δεύτερο ημίχρονο δεχθήκαμε το γκολ. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν».



Εάν λόγω της καλής εμφάνισης του Νασιμέντο προβληματίζεται για την ενδεκάδα: «Όχι, κανένα πρόβλημα. Μου αρέσει πάρα πολύ να είναι όλοι διαθέσιμοι, να είναι όλοι καλά. Αυτό λύνει τα προβλήματα. Μπορώ να κάνω κορώνα γράμματα, να πει κορώνα ο ένας, γράμματα ο άλλος και να μπει όποιος κερδίσει. Είναι αλήθεια πως περίμενε πολύ καιρό, ήταν έξω πολύ καιρό, περίμενε την ευκαιρία του, ήρθε η στιγμή, την εκμεταλλεύτηκε κι όλα θα πάνε καλά].



